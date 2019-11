Seis distritos do continente sob aviso laranja devido à agitação marítima

Seis distritos de Portugal continental estão nesta terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria vão estar sob aviso laranja até ao meio-dia de hoje devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a sete metros, podendo chegar a dez metros de altura máxima. Estes cinco distritos passam a aviso amarelo a essa hora (12h), permanecendo este em vigor até às 6h de quarta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro entre as 6h44 desta terça-feira e as 6h de quarta-feira devido à previsão de agitação marítima forte com ondas de noroeste com quatro a cinco metros. O aviso laranja, o terceiro numa escala de quatro, aplica-se a situações meteorológicas de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região Sul a partir do início da tarde, aguaceiros, sendo fracos e até meio da tarde na região sul e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao início da manhã.

Vento forte junto à costa

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante oeste, sendo por vezes forte na faixa costeira ocidental, e soprando moderado a forte nas terras altas, com rajadas até 80 quilómetros por hora, diminuindo de intensidade a partir do final da tarde.

Está também prevista a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal e pequena descida de temperatura, em especial da mínima. As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 5 graus Celsius (na Guarda) e os 13 (em Lisboa) e as máximas entre os 9 (na Guarda) e os 22 (em Faro).

De acordo com a página da Marinha na Internet, estão totalmente encerradas à navegação as barras de Vila Praia de Âncora, Esposende, Vila do Conde, Caminha e Póvoa do Varzim.