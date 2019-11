PJ detém cinco guardas prisionais por suspeita de tráfico de droga

A Polícia Judiciária (PJ), através da Directoria do Norte, anunciou esta terça-feira ter procedido a “uma operação policial de grande dimensão” no âmbito de várias investigações que visam o combate ao tráfico de estupefacientes no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

De acordo com um comunicado da PJ enviado aos órgãos de comunicação social, as várias investigações estão “sustentadas em inquéritos titulados pelo DIAP de Porto Este-Penafiel. No âmbito da Operação Entre-Grades, foram realizadas 52 buscas em estabelecimentos prisionais, domicílios e espaços comerciais, e cumpridos seis mandados de detenção”. Segundo a TVI24, dos seis detidos, cinco serão guardas prisionais.

A operação teve a colaboração do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional da Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais e as buscas realizadas no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira foram presididas por três magistrados do Ministério Público, refere ainda o comunicado da PJ.