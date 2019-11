Quando a disparidade salarial é a favor das mulheres é porque há distorção

A radiografia mais recente da disparidade salarial é a do rendimento médio mensal líquido dos trabalhadores por contra de outrem. Foi tirada no primeiro semestre deste ano e só mostra as mulheres em vantagem duas vezes: uma é no sector da construção, a outra é no sector de captação, tratamento e distribuição de água, gestão de resíduos. Elas são poucas e mais qualificadas.

