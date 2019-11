Governo já têm reuniões marcadas sobre o OE com partidos à esquerda e PAN

O Governo começa a negociar o Orçamento do Estado para 2020 com os parceiros de esquerda e o PAN na próxima semana. A confirmação foi dada ao PÚBLICO por fonte oficial do Governo. A reunião entre o Bloco de Esquerda e o segundo executivo de António Costa está marcada para o final da tarde da próxima terça-feira, 12 de Novembro. Já o PCP confirma que tem reunião marcada, mas recusa revelar para quando. As datas dos encontros entre o Governo e os restantes partidos também não foram tornadas públicas.

Estas reuniões servirão para discutir as propostas que os partidos querem incluir no Orçamento do próximo ano. Entre os temas que os bloquistas querem ver inscritos no documento estão aqueles que têm assinalado como prioritários e sobre os quais se têm pronunciado nas últimas semanas, como o reforço dos serviços públicos na área da saúde e da educação.

Depois de o PS ter recusado um acordo escrito com o Bloco de Esquerda para uma maioria parlamentar, Catarina Martins mostrou-se disponível para — na ausência de uma reedição da “geringonça” — “negociar um Orçamento que possa recuperar salários e pensões e que possa também responder à enorme urgência do Serviço Nacional de Saúde”. E será em medidas nessas áreas que os bloquistas deverão insistir nesta primeira fase de negociação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta terça-feira, Catarina Martins abordou dois pontos que dizem respeito ao investimento em saúde que o BE defende. Os bloquistas querem que o Orçamento para o próximo ano inclua já aspectos relativos à regulamentação do estatuto de cuidador informal, à sua carreira contributiva e ao seu acesso ao descanso e pede mais investimento no SNS. Para a deputada bloquista, o Governo deve pensar em soluções mais estruturais. “É preciso fazer um caminho para a dedicação plena e para a exclusividade ao SNS, com carreiras que sejam mais atraentes, respeitando as carreiras dos médicos e com condições de trabalho”, defendeu a coordenadora do BE, após uma visita ao Hospital Garcia de Orta, em Almada.

As conversas entre o Governo e as forças políticas à esquerda arrancam a cerca de um mês da data de entrega do Orçamento na Assembleia da República, agendada para 15 de Dezembro.

A reunião entre o BE e o Governo deverá contar com a presença da coordenadora bloquista, Catarina Martins, e com a equipa negocial que recebeu o PS na ronda de reuniões entre António Costa e as forças parlamentares à esquerda. Os bloquistas deverão manter-se fiéis à equipa negocial que inclui Jorge Costa, Mariana Mortágua e o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares.