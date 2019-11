Governo aposta no aumento do salário mínimo já, acordo de rendimentos fica para depois

Os parceiros sociais vão debater esta quarta-feira o aumento do salário mínimo nacional para 2020 com a nova ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, que lidera a Concertação Social. Os valores finais para o próximo ano ainda não estão fechados, mas deverão rondar os 635 euros mensais, um aumento em linha com a meta traçada pelo primeiro-ministro de 750 euros em 2023. Esta primeira reunião da Concertação Social será apenas sobre este assunto, uma vez que António Costa decidiu separar um aumento de curto prazo do salário mínimo da discussão sobre um acordo de médio prazo para o aumento de rendimentos.

Continuar a ler