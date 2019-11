Discussão sobre refiliação de Manuel Monteiro no CDS sobe de tom

Depois de uma demissão no conselho de jurisdição e de o próprio Manuel Monteiro ter questionado o motivo de ainda não ter sido refiliado no CDS, o dirigente nacional Diogo Feio veio sair em defesa da decisão da direcção do partido de remeter para a futura equipa a aceitação da nova inscrição do ex-líder. A posição já foi criticada por José Ribeiro e Castro, antigo líder do partido, e por Abel Matos Santos, porta-voz da Tendência Esperança em Movimento (TEM).

