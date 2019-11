A culpa é das esquerdas

Andam todos muito aflitos com a viragem à direita que vai ocorrendo um pouco por toda a Europa. Aquilo que parece não chamar a atenção de ninguém é que no fundo é a postura anti-democrática das esquerdas que provoca o ressurgimento do nacional-populismo como lhe chamam.

As esquerdas são tão fundamentalistas, e extremistas, e obcecadas, e sempre a ameaçar com o “papão fascista”, que acabam por provocar a reacção inversa. São as esquerdas que levam ao preocupante aparecimento das franjas extremistas da direita - p.ex. skinheads, acirrados até ao extremo pelas esquerdas.

Eu sou de direita porque é lá que se encontram os valores com que cresci. Mas também não estou nada interessada em ter por aí os sucedâneos das “camisas castanhas” de Hitler - porque tudo o que é extremo é perverso. Iremos sempre percorrendo um caminho de insegurança enquanto o nosso país não praticar moderação e respeito entre esquerdas e direitas.

Teresa Silva-Gayo, Lisboa

Aeroporto do Montijo

Na edição de domingo, duas cartas ao director sobre o tema completam-se muito bem: Diz C. Gilbert que “o concessionário só se mostra disponível para (…) o Montijo, e para (…) outra alternativa o Estado não tem verbas (…).” Já A. Küttner Magalhães diz que há sempre “'um coro’ de pessoas e grupos a tentar obstaculizar [qualquer obra]” e que nos esquecemos “de que não temos caminhos-de-ferro [capazes porque] nunca nestas últimas décadas quisemos optar a sério pelos comboios, e foi um grande erro”.

O problema não é o “coro” de protestos, mas o escasso escrutínio público dos cidadãos, o que levou ao abandono da ferrovia, o transporte do futuro, em favor da auto-estrada: por isso, não transportamos suficientes passageiros entre os centros urbanos; temos auto-estradas demais nuns sítios, sem trânsito, e IP de menos noutros; é-nos difícil cumprir as metas do carbono; temos poluição excessiva com efeitos na saúde. E o escasso escrutínio público dos cidadãos levou também ao contrato leonino da Vinci, que agora dita o que quer fazer.

Sobre as verbas que o Estado não tem (como diz C. Gilbert), não terá mesmo? O Montijo (uma recusa de última hora à Ota, outra recusa ao Rio Frio-Faias, este estudado profundamente e decidido pelo GNAL em 1971 como a melhor solução), ver-se-á quanto custará quando tirarem os 8 metros de fundo de lodo para fazer a pista (lembremo-nos do Metro do Terreiro do Paço). E quanto custaram as obras da Portela desde há décadas? E os estudos da Ota? E os do Montijo? E o erro de a Ponte Vasco da Gama não ter ficado preparada para o comboio ligeiro do aeroporto a Lisboa ou, alternativamente, construir a ponte do Barreiro. E a inviabilidade da plataforma logística do Poceirão e sua interconexão com a ferrovia ao Portos de Setúbal e Sines e a Espanha? Some-se isto tudo e, diga-se, se não há verba ou se é malgasta. Isto resolve-se, ou minimiza-se, com muito escrutínio público de qualidade: mas há pouco.

Manuel Henrique Figueira, Palmela