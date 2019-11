O advogado José Leitão é o novo presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, sucedendo a Helena Roseta que renunciou ao cargo no mês passado. O deputado, que era até agora líder do grupo municipal do Partido Socialista, foi eleito nesta terça-feira com 44 votos a favor, 13 votos contra e 14 abstenções.

José Leitão, de 69 anos, foi um dos fundadores do PS, tendo sido secretário-coordenador da Juventude Socialista e deputado à Assembleia da República em várias legislaturas. Entre 1996 e 2002, foi Alto-Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas. O advogado é docente dos cursos de pós-graduação e mestrado em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa desde a sua criação, em 2003.

Na sua primeira intervenção agradeceu a confiança depositada e prometeu continuar “todo o trabalho que tem sido feito por toda esta assembleia para que esta seja cada vez mais entendida por todos os lisboetas como a casa da cidadania”. Salientou o seu papel enquanto órgão fiscalizador da actividade municipal e espaço aberto à participação pública.

José Leitão notou ainda o “trabalho notável desenvolvido pela presidente Helena Roseta, que teve um papel essencial na projecção desta assembleia”.