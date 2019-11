Há três hotéis portugueses que são de excelência, diz a Condé Nast Johansens

Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, em Cervães, no concelho de Vila Verde, Braga, Olissippo Lapa Palace Hotel, na cidade de Lisboa, e Terra Nostra Garden Hotel, na freguesia das Furnas, ilha de São Miguel, Açores. São estes os três hotéis portugueses, entre o grupo Europa e Mediterrâneo, que revelam a excelência exigida pelos reputados prémios da Condé Nast Johansens, cujos resultados da sua 37.ª edição foram revelados na noite de 4 de Novembro, no jantar anual que decorreu no hotel The May Fair, em Londres.

O Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel foi considerado o melhor Hotel de Campo, tendo ultrapassado uma unidade espanhola, La Bobadilla, em Granada, e o francês Benvengudo Hôtel, na região de Provença. O espaço, reerguido por uma família minhota, prima pelo sossego, desenhando-se como um puzzle de peças distintas entrelaçadas ao longo do terreno, como a Fugas testemunhou.

Já na categoria de melhor Hotel Urbano, venceram os luxos e mimos do Olissippo Lapa Palace Hotel, um cinco estrelas instalado num palácio construído no século XIX, com mais de cem quartos e uma “vista panorâmica sobre o rio Tejo e a cidade”, além de uma “decoração tradicional e elegante”. O lote de vencidos é composto pelos italianos Brunelleschi Hotel (Florença) e Corona D’oro (Emília-Romanha).

Olissippo Lapa Palace Hotel DR Terra Nostra Garden DR Torre de Gomariz João Morgado Fotogaleria DR

Para os Açores, seguiu o prémio dos leitores: o Terra Nostra Garden Hotel que, virado para o Parque Terra Nostra, constitui uma declaração de amor à zona em que está inserido. Para trás, ficaram o também lusitano Santiago de Alfama e o montenegrino Iberostar Heritage Grand Perast.

Entre os finalistas, havia outras cinco unidades, totalizando nove indicados: Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort (Conferências e Reuniões), Palácio Estoril Hotel, Golf & Spa (Spa), The Albatroz Hotel (Regressos), The Vintage Hotel & Spa (Valor de Luxo) e Vila Joya Home Restaurant & Spa (Experiência de Refeição).

Lista de vencedores (Europa e Mediterrâneo):

Hotel de Reuniões e Conferências - Sina Centurion Palace - Veneza, Itália

Hotel de Casamentos e Festas - Masseria Susafa - Sicília, Itália

Hotel com Spa - Asia Gardens Hotel & Thai Spa - Alicante, Espanha

Destino Spa - Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden - Tenerife, Espanha

Hotel Recém-chegados ou Regressos - Hotel Es Princep - Maiorca, Espanha

Hotel Pequeno e Exclusivo - Relais Villa Olmo - Toscânia, Itália

Hotel Experiência - Il Castelfalfi – Experience Resort - Toscânia, Itália

Hotel Romântico - Château Eza – Côte d’Azur, França

Hotel Urbano - Olissippo Lapa Palace Hotel - Lisboa, Portugal

Hotel de Campo - Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel - Braga, Portugal

Prémio dos Leitores - Terra Nostra Garden Hotel – Açores, Portugal