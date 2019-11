Fisco condenado a devolver 2930 euros de imposto sobre carro importado

Novo árbitro, a mesma decisão: a Autoridade Tributária (AT) foi condenada a devolver 2930 euros a um contribuinte, que contestou o valor do imposto sobre veículos cobrado por um carro importado em Abril deste ano. A decisão foi tomada pelo Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) de Lisboa, que já tinha condenado o fisco em Maio, num caso semelhante. O queixoso é o mesmo nos dois casos, e o segundo veredicto, apesar de vir de outro árbitro, vai no mesmo sentido, obrigando o Estado português a restituir parte do valor cobrado.

A segunda decisão, que foi ontem recebida pelo representante legal do contribuinte, envolve um Mercedes GLS 350D. O imposto devido era de 21.004,94 euros, com 9512,22 euros correspondendo à componente de cilindrada e 14.654,29 euros dizendo respeito à componente ambiental.

Acontece que as regras estipulam que, nos carros em segunda mão, há uma depreciação, correspondendo neste caso a uma redução em 20%. O Estado português teima em aplicar essa redução apenas à componente de cilindrada, mas o CAAD voltou a dizer que isso leva o Governo a violar o artigo 110.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia.

Para cumprir as regras europeias, a AT deveria aplicar a mesma redução de 20% sobre a componente ambiental. Algo que o Estado tem recusado e, por isso, enfrenta também um processo de infracção instaurado por Bruxelas, que deverá divulgar em breve um parecer fundamentado sobre este tema.

Quando perdeu o primeiro caso, que envolvia um valor mais baixo (417,80 euros) o ministério de Mário Centeno emitiu um comunicado em que se opunha a esta interpretação jurídica. E anunciava que iria recorrer.

O argumento era o de que “a componente ambiental [do ISV] não deve (...) ser objecto de qualquer redução pois representa o custo de impacte ambiental”. O “objectivo”, dizia o Governo em Maio, era com essa forma de cálculo “orientar os consumidores para uma maior selectividade na compra dos automóveis, em função do seu grau poluidor”.

“Se os veículos novos pagam todo o imposto da componente ambiental, com base nas respectivas emissões de CO2, também os usados devem pagar a totalidade dessa componente ambiental (sem desconto associado à desvalorização comercial da viatura), tendo em conta que os malefícios causados ao ambiente não são inferiores aos dos veículos novos para o mesmo escalão de emissões de CO2”, sustentava o Ministério em Maio, concluindo por isso que a AT deveria “utilizar todos os meios processuais legalmente previstos para contestar qualquer decisão judicial ou arbitral”, que contrariasse o entendimento do fisco.

Foi exactamente isso que fez a AT que, primeiro, recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo. Este recusou-se, no entanto, a admitir sequer esse recurso. Essa recusa já era esperada - e foi mesmo defendida pelo Ministério Público, que lembrou ao Governo que “por natureza”, as decisões do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) “em matéria tributária” são “irrecorríveis e inimpugnáveis”, tal como prevê a lei que introduz a arbitragem tributária em Portugal.

Mesmo assim, o Governo não desistiu. E opondo-se à devolução dos 417,80 euros que estavam em causa, o fisco voltou a recorrer apresentando no CAAD pedido para levar o caso ao Tribunal Constitucional.

A resposta foi que não havia recurso possível. O fisco ainda poderia recorrer dessa rejeição para o Constitucional, mas acabou por não o fazer. O que significa que a decisão transitou e, portanto, o contribuinte tem direito a reaver os 417,80 euros pagos a mais, aos quais acrescem juros indemnizatórios.

No segundo caso, o do Mercedes, o valor reclamado é mais alto e a decisão do árbitro foi a mesma. Resta saber o que farão os árbitros do CAAD nas outras três reclamações de ISV sobre carros importados que estão ali em apreciação, assim como o que fará agora o Ministério das Finanças, depois de uma sequência de derrotas.

O acórdão que agora chegou ao advogado cita diversa jurisprudência, incluindo o processo de infracção que corre em Bruxelas, e dois acórdãos mais antigos, de 1995 e 2001.

Há ainda dois processos sobre este assunto à espera de decisão nos tribunais administrativos e fiscais, um em Coimbra e outro em Aveiro.