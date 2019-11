Portugal sem problemas no Europeu de Lisboa

Segundo dia do EPA European Championships, segunda demonstração que a prova que se está a realizar no Lisboa Racket Centre será um passeio para Portugal e Espanha até às fases decisivas do torneio. Sem a presença da Itália e da França, que estão a disputar em Roma o Europeu organizado pela International Padel Federation (FIP), os portugueses somaram vitórias fáceis em masculinos e femininos na primeira jornada da competição de selecções, enquanto nas competições de duplas Portugal terá nos quartos-de-final quatro parelhas de homens e três de mulheres.

Depois de na véspera, o primeiro dia de prova, terem sido realizadas três rondas no torneio de duplas, nesta terça-feira tiveram lugar os 16-avos-de-final e, dos 11 pares de portugueses, apenas quatro ficaram pelo caminho – dois em duelos 100% nacionais.

No quadro feminino, sem surpresa a vitória mais simples acabou por ser pela melhor dupla portuguesa: Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira derrotaram as alemãs Maren Tiedjen e Inken Breyer com um duplo 6-1. Em duelos lusos, Catarina Vilela e Bárbara Ferreira foram derrotadas por Kátia Rodrigues e Diana Silva (6-1 e 7-5), enquanto no confronto mais equilibrado, Patrícia Ribeiro e Margarida Fernandes venceram Bárbara Ribeiro e Joana Brites (6-7, 6-2 e 6-0).

Menos sorte tiveram Catarina Almeida e Leninha Medeiros, que foram afastadas por uma dupla top-150 do World Padel Tour (WPT): as suecas Baharak Soleymani e Antonette Andersson seguiram em frente com um triunfo, por 6-1 e 7-5.

Nos homens, quatro duplas conseguiram o apuramento para os “quartos” com tranquilidade (Ricardo Martins/Francisco Neves, Diogo Schaefer/João Bastos, Miguel Oliveira/Vasco Pascoal e Diogo Rocha/Sebastião Mendonça), mas João Magalhães e Bernardo Bastos ficaram pelo caminho. Apesar de terem oferecido uma boa réplica aos espanhóis Alejandro Granados e Martín Piñeiro, número 19 e 18 do WPT, respectivamente, a dupla portuguesa foi batida com um duplo 6-4.

Na prova de selecções, a estreia de Portugal em masculinos não podia ser mais fácil. Contra a Irlanda, as três duplas nacionais não cederam qualquer jogo: 6-0 e 6-0 nos três confrontos. No quadro feminino, a equipa portuguesa defrontou a Alemanha e também ganhou por 3-0, mas com parciais mais equilibrados: Kátia Rodrigues e Diana Silva venceram por 6-2 e 6-1; Leninha Medeiros e Sofia Araújo ganharam por 6-0 e 6-2; Margarida Fernandes e Patricia Ribeiro triunfaram por 6-4 e 6-2.

Competição masculina de duplas

16-avos-de-final

Ricardo Martins/Francisco Neves-Maciej Naduk/Jakub Slowinski, 6-1 e 6-3

Diogo Schaefer/João Bastos-Daniel Windahl/Pablo Figueroa, 6-2 e 6-3

Miguel Oliveira/Vasco Pascoal-Fabian Schmidt/Daniel Lingen, 6-1 e 6-1

Diogo Rocha/Sebastião Mendonça-Viktor Stjern/Pierre Bonfré, 6-3 e 7-6

João Magalhães/Bernardo Bastos-Alejandro Granados/Martín Piñeiro, 4-6 e 4-6

Quartos-de-final

Diogo Rocha/Sebastião Mendonça-Miguel Oliveira/Vasco Pascoal

Álvaro Cepedo Rodríguez/Javier Gómez- Diogo Schaefer/João Bastos

Ricardo Martins/Francisco Neves-Ruiz Granados/Martín Piñero

Competição feminina de duplas

16-avos-de-final

Catarina Almeida/Leninha Medeiros-Baharak Soleymani/Antonette Andersson, 1-6 e 5-7

Catarina Vilela/Bárbara Ferreira-Kátia Rodrigues/Diana Silva, 1-6 e 5-7

Patrícia Ribeiro/Margarida Fernandes-Bárbara Ribeiro/Joana Brites, 6-7, 6-2 e 6-0

Sofia Araújo/Ana Catarina Nogueira-Maren Tiedjen/Inken Breyer, 6-1 e 6-1

Quartos-de-final

Patrícia Ribeiro/Margarida Fernandes-Laura Bernard/Helena Wyckaert

Sofia Araújo/Ana Catarina Nogueira-Baharak Soleymani/Antonette Andersson

Kátia Rodrigues/Diana Silva-Beatríz González Fernández/Villalba Sánchez