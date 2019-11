A matemática mais fácil para o Benfica é ganhar em Lyon

Não é o jogo da última oportunidade, mas é quase. O Benfica joga hoje em terras francesas boa parte das suas possibilidades de passar da fase de grupos da Liga dos Campeões no confronto com o Olympique de Lyon, a contar para a quarta ronda do Grupo G. Depois das duas derrotas nos dois primeiros jogos, os “encarnados” reentraram na corrida por um dos dois primeiros lugares no agrupamento há duas semanas com uma vitória na Luz “oferecida” por Anthony Lopes (concretizada por Pizzi) e este é um desfecho que a formação orientada por Bruno Lage precisa de repetir em Lyon. É o próprio treinador “encarnado” que o diz: “Quem perde os dois primeiros jogos, não pode perder mais.”

Os números mostram que este é o mais equilibrado dos oito grupos da Champions. É o que tem a menor diferença pontual entre primeiro (RB Leipzig, 6 pontos) e o último (Benfica, 3) e é, também, o único onde todas as equipas já ganharam, pelo menos, um jogo. Logo, nenhuma das equipas do agrupamento se irá apurar esta noite para os “oitavos”, assim como nenhuma equipa irá ficar irremediavelmente de fora da luta. Mas a única conta que o Benfica quer fazer é somar mais três pontos aos três que já tem. Outro cenário que não este e as contas serão outras, bem mais complicadas para os “encarnados”.

O Benfica chega a esta ronda no seu melhor momento da época, depois de cinco vitórias consecutivas (uma delas frente ao Lyon, na Luz, por 2-1), com 13 golos marcados e apenas um sofrido. Mas, do outro lado, está um adversário que se apresenta em plena retoma, duas vitórias seguidas na Ligue 1, algo que não conseguia desde o início da temporada, e que deixou a equipa de Rudi Garcia mais tranquila na classificação – está em 10.º, com 16 pontos. Aliás, a única derrota do Lyon desde que Garcia substituiu Sylvinho aconteceu, precisamente, na Luz, e só não pontuou porque o seu guarda-redes luso-descendente cometeu um erro imperdoável, ao colocar a bola à mercê de Pizzi para este fazer um grande golo.

Com as esperanças renovadas pelo triunfo há duas semanas, Lage não quer outra coisa que não a vitória num jogo que terá algumas diferenças em relação ao primeiro. “Espero um jogo semelhante. Passaram alguns dias e alguns jogos e sentimos algumas alterações nas dinâmicas ofensivas do Lyon. Espero um jogo competitivo, como todos os jogos deste grupo. Temos de mostrar a força do nosso colectivo, ser uma equipa colectiva para vencer, que é o nosso objectivo, ambição e exigência”, declarou o treinador “encarnado”, cujo único indisponível para este jogo por motivos físicos é Rafa Silva, lesionado precisamente nesse jogo contra os franceses, poucos minutos após ter marcado um golo.

Se é previsível que Lage faça algumas mudanças em relação à equipa que tem jogado no campeonato e que o técnico não gosta de chamar de “rotação”, há sempre a dúvida sobre quem irá jogar no ataque. A dupla dos últimos dois jogos formada por Chiquinho e Carlos Vinícius tem resultado bem, mas Lage não garante nada. Diz que tem cinco ou seis opções preparadas para o ataque à baliza do Lyon, uma delas Raúl de Tomás – o espanhol que custou 20 milhões de euros voltou aos eleitos, ele que já não joga desde 23 de Outubro, o primeiro confronto com os franceses. “Vejo o Raúl tranquilo. Quando não se marca golos, e tendo isso como tema, pode influenciar um ou ou outro comportamento. No treino vi-o ele e o Seferovic a fazer exercícios de finalização e toda a gente a trabalhar para estar preparado”, disse Lage sobre o ex-Real Madrid que ainda só marcou uma vez esta época em jogos oficiais.

Esta será a segunda vez que o Benfica joga em Lyon, nove anos depois de lá ter ido para um jogo da fase de grupos da Champions em 2010-11. No Stade de Gerland, que agora é utilizado pela equipa de râguebi da cidade, golos do argentino Lisandro López e de Jimmy Briand deram o triunfo à equipa da casa por 2-0, sendo que, duas semanas depois, o Benfica ganharia na Luz por 4-3.