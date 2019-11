Final da Taça dos Libertadores será no Peru

CONMEBOL, Flamengo e River Plate decidiram esta terça-feira, após maratona negocial de cinco horas - que contou ainda com os líderes da Confederação Brasileira de Futebol e da Associação de Futebol Argentina – que a final da Taça dos Libertadores da América será disputada em Lima, capital do Peru, a 23 de Novembro, em estádio ainda a indicar.

O jogo deveria disputar-se no Estádio Nacional, em Santiago, opção descartada na sequência dos protestos no Chile, que motivou a suspensão dos campeonatos chilenos nas últimas três semanas e levou ao cancelamento do jogo particular entre as selecções do Chile e da Bolívia, previsto para 15 de Novembro, em Concepción.