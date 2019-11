Bruno Lage: “Golo logo a abrir deitou estratégia por terra”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, justificou a derrota em Lyon com o golo sofrido aos 4 minutos, que pesou no desenrolar do encontro da quarta jornada do Grupo G da fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo ainda justificado a opção para a lateral direita.

“A nossa ideia era dar alguma frescura em termos defensivos no corredor direito, porque sentimos que o André passou algumas dificuldades nos últimos jogos. A entrada do Gedson era para provocar entradas na profundidade e entendemos que ele nos dava isso. Mas o golo logo a abrir deitou um pouco por terra a nossa estratégia”, lamentou o técnico português, especialmente depois da resposta dada nos últimos 45 minutos.

“Fizemos uma segunda parte mais à frente. No segundo tempo tentámos reagir como pretendíamos. Tivemos momentos bons, chegámos ao golo, mas depois o adversário, com uma transição, fechou o resultado com o golo no segundo tempo. Isto foge ao que nós pretendíamos, queríamos fazer uma competição diferente e resta-nos continuar a trabalhar”, concluiu Lage.

Inconformado e disposto a lutar até ao fim está Chiquinho, que se estreou nesta terça-feira na Champions. “Desde miúdo que sonhava jogar a competição. É muito especial. O Lyon entrou muito forte, conseguimos equilibrar, na segunda parte estivemos por cima, dominámos, mas não conseguimos chegar ao empate. Vamos lutar, enquanto for matematicamente possível”.