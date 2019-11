Benfica perde em Lyon e afunda-se no último lugar

O Benfica sofreu nesta terça-feira a terceira derrota em quatro jogos na Liga dos Campeões (3-1), em Lyon, frente ao Olympique, e afundou-se ainda mais no Grupo G, transformando o apuramento para os oitavos-de-final em pouco mais do que uma miragem.

O Lyon inaugurou o marcador praticamente na primeira vez que chegou à área do Benfica, com um cabeceamento certeiro do central Andersen. Era a primeira contrariedade para a equipa portuguesa, que minutos depois perderia Ferro por lesão: o central foi atingido por Vlachodimos e saiu de maca, dando o lugar a Jardel.

Aos 33’, e aproveitando o adiantamento do bloco “encarnado”, o Lyon aproveitou uma transição (e alguma passividade de Tomás Tavares) para fazer o 2-0, com uma finalização fácil de Memphis Depay já dentro da área.

Apesar de conseguir chegar a áreas de finalização, o Benfica não conseguia definir as jogadas com qualidade, lógica que se manteve no segundo tempo. O domínio das “águias” acentuou-se e foi necessário o último passe de Pizzi (que saiu do banco para o último quarto de hora) para reduzirem a desvantagem, com um golo de Seferovic.

Em cima dos 90’, Traoré, perante a passividade total de Jardel, teve tempo para tudo dentro da área e apontou o terceiro golo francês, confirmando um triunfo que deixa o Lyon no segundo lugar, com sete pontos, e o Benfica em último com apenas três.