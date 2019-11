Benfica dá passo seguro rumo à terceira pré-eliminatória

O Benfica colocou-se em vantagem sobre o OK Budva na 2.ª ronda de qualificação para a Liga dos Campeões de voleibol, ao vencer os montenegrinos, no pavilhão da Luz, por 3-0. A segunda mão da eliminatória disputa-se no dia 14.

O serviço acabou por se revelar determinante para a superioridade dos “encarnados” no primeiro parcial, que desde cedo ficou encaminhado (25-15), enquanto no segundo foi OK Budva a entrar melhor. Uma reacção forte do campeão português, porém, deu a volta ao set, que fechou com 25-17, desfecho semelhante ao do último parcial (25-18), ainda assim o mais nivelado.

Se confirmar, em Montenegro, a vantagem alcançada nesta terça-feira, o Benfica apura-se para a 3.ª ronda de qualificação e ficará a um passo de integrar a fase de grupos da Liga dos Campeões.