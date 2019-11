2019 promete ser um dos melhores anos do cinema

Assinalamos hoje o Dia Mundial do Cinema e podemos dizer que os resultados deste ano são positivos. Espera-se até que 2019 venha a ser o melhor dos últimos cinco anos, em box office.

As salas de cinema portuguesas perderam quase um milhão de espectadores em 2018, comparativamente a 2017, conforme comprovou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). Em 2019 a tendência é de melhoria, pelo que a análise, neste dia, não podia vir em melhor altura.

Os desafios no setor cinematográfico são constantes e estamos numa fase em que precisamos fazer com que o espetador volte a valorizar o produto cinema. E, para isso, a sétima arte precisa constantemente de investimento e inovação – não só das salas mas também da própria produção. É preciso criar novas histórias e novas formas de as contar, que continuem a surpreender e a apaixonar as audiências. São as novas histórias que contribuem para esta máquina de sonhos.

Este ano, que ainda está longe de terminar em matéria de estreias cinematográficas, foi muito rico em produções. Tivemos filmes portugueses de sucesso –​ Snu, Variações e A Herdade. E êxitos de bilheteiras como o Rei Leão ou o Joker, este último um forte candidato aos Óscares.

Se fizermos uma análise global, percebemos, claro, que é necessário continuar a criar oportunidades para trazer às salas novos públicos. Chegar aos que estão mais afastados e ainda não colocam o cinema nas suas agendas culturais e de lazer. Ainda assim, podemos afirmar que estamos no caminho certo, pois o crescimento é notório.

Podemos falar também da pirataria como um dos fatores que leva o espetador cada vez menos ao cinema. Este sempre foi um problema para a indústria cinematográfica e a internet só veio agravá-lo mas, como sabemos, a experiência não é igual e nunca será.

Cada vez mais, é preciso mostrar às pessoas que ver um filme no cinema é muito mais do que assistir a um filme numa televisão, computador ou tablet. Cumpre a mesma função, mas a experiência não podia ser mais diferente. Ir ao cinema é uma experiência imersiva, é partilhar as emoções com aqueles que nos rodeiam, partilhar o riso contagiante de uma boa comédia, a adrenalina de um filme de ação e a magia da animação. Estar sentado confortavelmente, com um bom sistema de som e imagem, é elevar a fasquia a um outro nível, é abstrairmo-nos de tudo o que está lá fora. Quando todos percebermos isso, o mercado vai crescer ainda mais e todos vão sair a ganhar em termos de experiência sociocultural.

Ainda que muitos as considerem também como concorrência, não vejo as plataformas de streaming, como a Netflix ou a HBO, como concorrentes diretas do cinema. Essas plataformas competem sim com o tempo de lazer das pessoas, em casa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O cinema existe há mais de 100 anos e vai continuar a existir, com as devidas inovações que vão surgindo, porque a experiência de cinema não dá para replicar em casa. Por melhor que o conteúdo dessas plataformas possa ser, somos seres sociais que gostam de sair de casa, relacionar-se e partilhar momentos.

A todos, e principalmente às gerações mais jovens, devemos mostrar que assistir a um filme tem valor cultural e de lazer e que numa sala de cinema o ambiente é totalmente diferente. Incentivar a visualização dos filmes em televisão, tablet ou computador é limitar a real experiência de o ver.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico