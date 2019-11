O Monty Python John Cleese dará um espectáculo de stand up em Lisboa

O comediante e actor britânico John Cleese vai actuar a 7 de Maio no Coliseu de Lisboa. O Monty Python traz o seu espectáculo de comédia stand up Last Time To See Me Before I Die pela primeira vez a Portugal, anunciou na manhã desta terça-feira a promotora do espectáculo.

De acordo com a Everything is New, os bilhetes estarão à venda a 9 de Novembro, a partir das 10h nos locais habituais. O preço oscila entre os 20 e os 90 euros.

O espectáculo tem lugar no ano do 81.º aniversário do histórico actor que é conhecido pelo seu trabalho na histórica comédia televisiva, cinematográfica e dramática dos Monty Python quanto pela sua carreira a solo como estrela da série de televisão Fawlty Towers ou dos filmes Um Peixe Chamado Wanda e Criaturas Ferozes.​

Last Time To See Me Before I Die começa com uma espécie de amostra da sua carreira nos Monty Python, cujo programa televisivo Flying Circus (1969-74) e filmes subsequentes Monty Python e o Cálice Sagrado (1975), A Vida de Brian (1979), O Sentido da Vida (1983), entre outros, se espalharam por Inglaterra e depois pelo mundo influenciando várias gerações de comediantes e espectadores. Cleese lança-se depois na narrativa do nascimento dos Python e conta um pouco da história da sua vida com o humor pelo qual é conhecido. Os Monty Python eram Graham Chapman, Cleese, Michael Palin, Eric Idle, Terry Jones e Terry Gilliam.

Em 2014, os cinco Monty Python sobreviventes (Graham Chapman morreu em 1989) reuniram-se pela primeira vez em quatro décadas nos palcos londrinos para uma série de espectáculos esgotadíssimos em que prometiam fazer uma grande despedida do grupo seminal do humor britânico dos anos 1960.

Em 2008, Terry Jones esteve numa residência no Teatro São Luiz, em Lisboa, para trazer ao público português a estreia do seu espectáculo Evil Machines. No final de 2017, Michael Palin participou numa sessão com Ricardo Araújo Pereira no festival literário Tinto no Branco, em Viseu. Terry Gilliam, que após os Python desenvolveu uma carreira no cinema de autor, esteve também em Portugal em 2017 a filmar parte do seu filme aziago O Homem que Matou D. Quixote.

Agora, é a vez de John Cleese se apresentar em Portugal numa data única da sua digressão que tem alternado com espectáculos sob o tema An Evening With John Cleese ou Why There is No Hope. O actor britânico encontra-se por estes dias precisamente a levar a palco estes espectáculos no Canadá, de onde seguirá para os EUA. Em Abril de 2020 salta para a Europa com datas na Holanda, Alemanha ou Finlândia.