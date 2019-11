“Deixem-me explicar”: Scorsese volta às críticas à Marvel, filmes onde “nada está em risco”

Enquanto o seu filme O Irlandês escreve mais um pedaço de história do cinema, estreando-se em poucas salas (e zero em Portugal), Martin Scorsese escreveu uma outra entrada na narrativa do cinema popular: em Outubro, ao criticar os filmes da Marvel como “parques de diversões”, gerou polémica e apoios. Agora, num artigo de opinião no New York Times, diz que os filmes de franchise e de super-heróis “são sequelas no nome mas são remakes em espírito”. E queixa-se de como estes filmes sugaram o espaço da sala de cinema: “Gostava que o [meu] filme passasse em mais ecrãs por mais tempo? Claro que sim. Mas seja com quem for que se faça um filme, é um facto que os ecrãs da maior parte dos multiplexes estão repletos de filmes de franchise”.

