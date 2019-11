O esplendor da polifonia sacra de Frei Manuel Cardoso revisitado pelos Cupertinos

A temporada Música em São Roque teve no passado domingo um ponto alto com a participação do agrupamento vocal Cupertinos, dirigido por Luís Toscano, num belíssimo concerto que deu a ouvir ao vivo o programa do primeiro CD do grupo (Manuel Cardoso – Requiem, Lamentações, Magnificat & Motetes, etiqueta Hyperion), distinguido recentemente com o Gramophone Classical Music Award 2019, na categoria “Música Antiga”. Este prestigiado prémio, com potencial para desencadear uma nova fase na carreira dos Cupertinos, nascidos há 10 anos no seio da Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão, constitui assim mais um valioso contributo para voltar a chamar a atenção, a nível internacional, para uma figura de vulto da polifonia portuguesa dos séculos XVI e XVII como Frei Manuel Cardoso (1566-1650).

Continuar a ler