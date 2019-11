O que é feito dos tubarões, raias, cachalotes e enguias do fundo dos oceanos?

Da mal-amada enguia-europeia ao injustamente mal-afamado tubarão, passando pelos cachalotes que nadam à voltam do arquipélago da Madeira e pelas raias que se espraiam nas águas dos Açores. Estes são os alvos dos projectos vencedores das duas edições, realizadas em 2017 e 2018, do Fundo para a Conservação dos Oceanos, atribuído pelo Oceanário de Lisboa e a Fundação Oceano Azul, que soma um investimento de um total de 250 mil euros. Passados algum tempo desde o arranque das investigações, os cientistas responsáveis pelos projectos adiantam quais foram os passos dados. Todos avançaram com o objectivo comum da conservação da biodiversidade marinha.

