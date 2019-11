Maria Mendes ao vivo no auditório do PÚBLICO

Portuguesa, a viver na Holanda, a cantora de jazz Maria Mendes tem um novo disco, Close To Me, e vai apresentá-lo ao vivo no Misty Fest.

Nascida no Porto, em 28 de Junho de 1985, este é o terceiro álbum que grava em nome próprio, depois de Allong the road (2012) e Innocentia (2015), e desta vez arrisca o fado como alimento do jazz, construiu-o a partir de clássicos de Amália (Tudo isto é fado, Foi Deus, Asas fechadas ou Barco negro) e Carlos Paredes (Verdes anos), além de temas de fadistas como Mariza (Há uma música do povo) ou Mafalda Arnauth (E se não for fado).

O disco inclui ainda três originais seus e um fado que lhe foi oferecido pelo multi-instrumentista brasileiro Hermeto Pascoal, um dos músicos que têm elogiado o trabalho de Maria, como Quincy Jones, Sheila Jordan ou Dori Caymmi. Maria Mendes vai apresentar o disco ao vivo no São Luiz (dia 5) e na Casa da Música (dia 7).