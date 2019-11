Edu Mundo e João Pires lançam o Cordel a um Vira feliz

Depois dos singles Se vieres amanhã e Manual da canção, o duo Cordel, formado pelos músicos Edu Mundo e João Pires, revela agora Vira feliz, um novo videoclipe do seu álbum de estreia, lançado este ano, e que é também o primeiro volume de uma trilogia anunciada. No vídeo, além de Edu Mundo (vozes e guitarra) e João Pires (guitarra), participam ainda Francesco Valente (baixo), Quiné Teles (percussão), João Salcedo (acordeão) e Diogo Duque (trompete). A realização é de Daniel Mota, que editou e pós-produziu, com direcção de fotografia de Paulo dos Passos e Hugo Manso e produção da Fado in a Box. Participam no vídeo vários elementos do Grupo de Folclore das Terras de Nóbrega (Fátima Sousa, José Artur Brito, Flávia Mota, Inês Sousa, Joana Sousa, Marco Loureiro, Fernando Brito e Rafael Patrício).