A minha agenda para a Web Summit 2019

Novembro é já sinónimo de Web Summit. Todos os olhos se viram para Lisboa e a oportunidade de acedermos aos pensadores dos temas que debatemos diariamente torna-se real e concreta. Da questão da privacidade e gestão dos nossos dados aos temas da escassez de recursos, migrações e o “Brexit”.

Logo a abrir esta intensa semana, não poderemos ficar indiferentes à conversa com Edward Snowden. A partir de um depoimento gravado em Moscovo, onde hoje em dia reside, Snowden vai entrar em detalhes sobre as razões que o levaram a viver na semiclandestinidade.

Há anos que falamos sobre a questão da escassez de água, e da necessidade de a preservar, e é refrescante ver que esta nova geração acolheu o tema da sustentabilidade e da crise climática como bandeira de luta. É também uma oportunidade que tem atraído os jovens empreendedores. Nesse sentido, vale a pena assistir ao debate “Saving the planet, one drop at the time”, que vai reunir os três protagonistas do documentário Brave Blue World, que tem vindo a dar que falar. Com a presença do jovem Jaden Smith (activista ambiental, além de estrela da música e do grande ecrã), mas também de nomes mais institucionais, como Gary White, CEO do Water.org & WaterEquity, este encontro está na minha lista de sessões a não perder.

Afinal de contas, é de futuro que falamos, quando falamos de Web Summit. O frémito e energia que se sente, tanto na audiência como nas empresas presentes, qualquer que seja a sua dimensão, é algo de palpável e energizante. Renova o nosso sentido de esperança e a convicção de que estamos a contribuir para a experiência humana. A minha próxima escolha relaciona-se exactamente com a tentativa de conciliar três eixos: proximidade, produtividade e a busca pela felicidade. Logo pela manhã do segundo dia, recomendo uma conversa que vai refletir sobre a forma como as redes e plataformas digitais têm tentado aproximar culturas e valores, através de comunidades virtuais, e de como podemos usar a realidade, de forma aumentada, para diminuir a distância que se criou à nossa volta, enquanto humanos. “The future of human existence: Proximity, productivity and the pursuit of happiness” acontece apropriadamente no palco Future Societies. Esta sessão liga-se diretamente à minha próxima escolha: “Protecting the vulnerable: How tech can help refugees”. A crise de refugiados que tem vindo a fustigar a Europa, desde 2015, tem tendência a aumentar. Nesta sessão, poderemos ouvir especialistas que lidam diretamente com o problema. Mike Walton, alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados, e George Papandreou, ex-primeiro-ministro grego, discutirão o modo como a tecnologia pode fazer mais para ajudar a encontrar uma solução.

O “Brexit” é um tema que tem estado na agenda europeia. Com o novo adiamento desta decisão, vale a pena assistir a Michel Barnier, o homem no centro das negociações deste processo, que vai permitir uma análise profunda ao que está em jogo para a Europa após a concretização da saída daquele país.

Sobre as questões que se têm levantado e têm estado na ordem do dia, sobre Inteligência Artificial, os seus limites e necessidades de regulamentação, recomendo as três intervenções do presidente da Microsoft, Brad Smith. “The Promise and peril of the digital age” é o título da sua sessão no Centre Stage, dia 6 pela manhã, mas no dia 5, à tarde, poderá começar logo a ouvi-lo no palco SaaS Monster, sobre “The age of AI: Promises and challenges”. As questões que Smith levanta, e que vai trazer à Web Summit, são as responsabilidades que nós, empresas tecnológicas, temos e a necessidade de regulação por parte dos governos. Por isso, dia 6, a seguir à sessão principal, sugiro que sigam para o palco Future Societies, para ouvir as suas ideias sobre como podemos reconstruir a confiança de indivíduos e governos na tecnologia. “Rebuilding Trust in Tech” é uma continuação desta conversa sobre questões complexas: como regular, que utilização fazer deste potencial e quem tem essa obrigação. Nestas três intervenções, Brad Smith explana as ideias que desenvolve no seu mais recente livro, “Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age”, escrito em parceria com Carol Ann Browne.

Uma nota ainda para a confirmação de última hora da conferência “None left behind: Making tech work for the many” ("Não deixar ninguém para trás: Fazer com que a tecnologia funcione para a maioria"), que vai juntar Tony Blair, o antigo primeiro-ministro inglês, e Ro Khanna, representante do órgão governamental americano, a Câmara dos Representantes. Uma oportunidade para ouvir as ideias de ambos sobre esta questão.

De trotinete, parece ser a resposta à pergunta da próxima sugestão: “How we’ll arrive in 2025” ("Como vamos chegar a 2025"). As novas tendências de mobilidade – carros que se guiam sozinhos, conectividade e micro-mobilidade – trouxeram grandes promessas e maiores questões. Os quatro maiores empreendedores na área discutem a forma com vamos chegar ao futuro.

No último dia, está de regresso Margrethe Vestager. Após ter sido a palestrante mais solicitada e com maior sucesso na edição do ano passado, Paddy Cosgrave volta a convidar a comissária europeia que enfrentou a Apple, a Amazon e a Google.

No Centre Stage estará à tarde o homem por detrás da política tecnológica da Casa Branca. Michael Kratsios traz “Perspectives from the White House” ("Perspectivas da Casa Branca") e será interessante perceber o que guia esta presidência norte-americana nestas questões.

São estas as minhas sugestões de agenda para uma semana intensa e cheia de propostas estimulantes daquele que é o evento que marca, definitivamente, o ano – na cidade, no país e internacionalmente. Espero ver-vos por lá.

In conversation with Edward Snowden

Centre Stage

Monday Nov 4, 18.35 - 18.56(21min)

Speakers

Edward Snowden

President, Freedom of the Press Foundation

James Ball

Global Editor, The Bureau of Investigative Journalism

Saving the planet, one drop at a time

Centre Stage

Monday Nov 4, 19.29 - 19.50(21min)

Speakers

Jaden Smith

Co-founder, 501CTHREE.org & JUST water

Gary White

CEO & Co-founder, Water.org & WaterEquity

Paul O'Callaghan

Founder, BlueTech Research

Laurie Segall

Founder & CEO, Dot Dot Dot Media

The future of human existence: Proximity, productivity and the pursuit of happiness

Future Societies

Tuesday Nov 5, 10.20 - 10.45(25min)

Speakers

Marcus Weldon

President of Bell Labs & Corporate CTO, Nokia

The EU after Brexit

Centre Stage

Tuesday Nov 5, 11.25 - 11.50(25min)

Speakers

Michel Barnier

Chief Negotiator on Brexit, European Commission

Protecting the vulnerable: How tech can help refugees

Future Societies

Tuesday Nov 5, 11.50 - 12.10(20min)

Speakers

Mike Walton

Chief of Digital Engagement, UNHCR

George Papandreou

Former Prime Minister of Greece, MP, Hellenic Parliament

Steve Clemons

Editor-at-Large, The Hill

The age of AI: Promises and challenge s

SaaS Monster

Tuesday Nov 5, 15.25 - 15.45(20min)

Speakers

Brad Smith

President, Microsoft

Sara Fischer

Media Reporter, Axios

The Promise and peril of the digital age

Centre Stage

Wednesday 6, 10.30 – 10.55

Speakers

Brad Smith

President, Microsoft

Rebuilding trust in tech

Future Societies

Wednesday 6, 11.50 - 12.10

Speakers

Ro Khanna

Representative, House of Representatives

Brad Smith

President, Microsoft

Karen Tso

Anchor, Squawk Box, CNBC

None left behind: Making tech work for the many

Centre Stage

Wednesday Nov 6, 10.55 - 11.25(30min)

Speakers

Tony Blair

Executive Chairman of the Institute for Global Change; Former Prime Minister of Great Britain and Northern Ireland, Tony Blair Global Institute

Ro Khanna

Representative, House of Representatives

Hadas Gold

Reporter, Media and Business, CNN

How we'll arrive in 2025

Centre Stage

Wednesday Nov 6, 15.30 - 16.05(35min)

Speakers

Brad Bao

Co-founder & CEO, Lime

Sam Zaid

Founder & CEO, Getaround

Corinne Vigreux

Co-founder & Founder, Tom Tom & Codam

Xiaodi Hou

Co-founder & CTO, TuSimple

Tim Stevens

Editor in Chief of Roadshow, CNET

Breaking up big tech

Centre Stage

Thursday Nov 7, 14.25 - 14.45(20min)

Speakers

Kumi Naidoo

Secretary-General, Amnesty International

Věra Jourová

EU Commissioner for Justice, Consumers & Gender Equality & Vice-President-designate for Values & Transparency, European Commission

Mark Di Stefano

Media & Politics Reporter, BuzzFeed

In conversation with Margrethe Vestager

Centre Stage

Thursday Nov 7, 16.30 - 16.55(25min)

Speakers

Margrethe Vestager

EU Commissioner for Competition, European Commission

Laurie Segall

Founder & CEO, Dot Dot Dot Media

Perspective from The White House

Centre Stage

Thursday Nov 7, 15.35 - 16.00(25min)

