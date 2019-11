Entusiasmo, poucas filas e alguns entraves às portas da Web Summit

Este ano, as filas à porta da Altice Arena no primeiro dia da Web Summit foram menores que o habitual, com muitos participantes a optar por fazer a acreditação no aeroporto de Lisboa (mesmo que não tivessem viajado de avião). Só às 16h30 – meia hora antes da abertura oficial – é que a zona em frente ao centro comercial Vasco da Gama começou a ficar mais agitada com participantes, investidores e donos de startups a dirigem-se apressadamente para entrada para conseguir um bom lugar. É um cenário diferente do de 2018, que foi marcado por vários protestos à porta da feira.

