Operação Marquês: juiz Ivo Rosa pediu aos advogados e procuradores que entregassem os telemóveis

O quinto dia do interrogatório de José Sócrates, que decorre nesta segunda-feira no âmbito da fase de instrução da Operação Marques, ficou marcado pelo facto de logo no inicio da sessão o juiz de instrução, Ivo Rosa, ter pedido aos advogados e procuradores que entregassem os telemóveis e tablets. O magistrado quer assim evitar fugas de informação no decorrer da diligência.

O pedido foi aceite por todos e foi de comum acordo que os equipamentos foram entregues para ficarem fora da sala de audiências, apurou o PÚBLICO.

Tal como o PÚBLICO noticiou, na sessão de 29 de Outubro, perante o facto de terem saído notícias, quase em momento real, sobre o que José Sócrates estava a responder durante o interrogatório, Ivo Rosa chamou a atenção dos advogados para os deveres de sigilo que não estavam a cumprir e ameaçou mesmo que iria mandar apreender os telemóveis.

Não o fez nos dias seguintes, mas acabou por, nesta segunda-feira, já na recta final dos dias que tinha marcado para ouvir José Sócrates, pedir a entrega dos aparelhos.