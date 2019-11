O problema dos liberais tem uma estrutura mais ou menos complexa, conforme procuro mostrar a seguir.

Há três fases: a primeira fase é comum a todas as ideologias. Os liberais, tal como os restantes políticos, têm uma maneira de pensar e valores próprios. Ou seja, o liberalismo só pode ser validado quando já é inconscientemente válido. Só para quem a autonomia não é um problema é que pode defender o seu valor, bem como um sistema que a proteja.

A segunda fase é fulcral: a permissão da fraqueza. Este é o tema crucial para os liberais. Robert Frost acertou na caracterização dos liberais de forma formidável: um liberal é aquele que, por ter uma mente aberta, não consegue tomar a sua posição numa discussão. Na mouche. Um liberal é aquele que recorrentemente não está a defender a sua posição. Não se trata de hipocrisia. O liberal não defende a sua posição porque o liberal não está efectivamente a discutir o assunto no mesmo plano que um estatista. Por exemplo, quando um liberal debate temas fracturantes, como o aborto, a eutanásia ou a legalização das drogas, para os efeitos da discussão, muitas das vezes não está preocupado com o conteúdo moral da acção em si. Está preocupado com aquilo que de facto está a ser discutido, o seu conteúdo político: a pronúncia do Estado através da sua acção policial e judicial relativamente à prática, ou à proibição, destas matérias. Isto não obriga o liberal a ser a favor de uma despenalização jacobina, nem a desligar o seu conteúdo político do conteúdo moral. Obriga-o, sim, a pensar nos difíceis limites da obrigatoriedade da actuação do Estado, um equilíbrio entre o que concretiza o indivíduo, na sua força e na sua fraqueza, e o que o destrói para além de si próprio.

Este segundo ponto reflecte, por exemplo, a injustiça que a língua portuguesa várias vezes faz aos liberais. Um “liberal nos costumes” pode muitas vezes ser veementemente contra o consumo de drogas e, no entanto, acreditar que a condenação dessa acção deve dizer respeito à ética individual, não necessitando de qualquer bengala do Estado. Para um liberal, no fundo, há uma satisfação na sua capacidade ética e um orgulho e brio na sua acção individual. Mas esta satisfação implica reconhecer a difícil permissão da fraqueza. Reconhecermos que o aborto, a eutanásia ou o consumo de drogas não são acções em si desejáveis (e, sim, sei que há quem não acredite nisto), mas que o pulo para a proibição pública, apesar de poder ser válido, não é imediato.

Esta crença na permissão da fraqueza tende para duas posições que desenvolvem a ideia de liberdade. A de esquerda, que serve de raiz à nova esquerda radical que, por algum motivo, resolveu o problema da permissão da fraqueza através da inversão tácita do seu conteúdo moral, transformando vícios em direitos do novo Humano virtuoso (o aborto não é um homicídio, é um direito; o consumo de drogas não é incapacitante, é um direito; etc…). E a de direita, que aceita o prejuízo da fraqueza na vida do indivíduo, que não nega que esses cenários são falhas perante o Bom e a Virtude, mas deixa o seu combate para o plano individual e comunitário, em liberdade. Esta comunidade, a sociedade civil (associações, misericórdias e outros institutos), consciente dos perigos do desprezo e da solidão possíveis em liberdade, não se acomoda, nem deixa os outros acomodarem-se na sua fraqueza. Permissão não implica indiferença.

A terceira fase é a verdadeiramente política. Nela, a classe política é chamada com urgência: é necessário ao liberal estar permanentemente a medir o equilíbrio teórico e prático entre 1) aquilo que afecta legitimamente apenas um indivíduo, por um lado, e a comunidade, por outro lado; e 2) se a sociedade constata ser insuficiente para colmatar o combate a estas fraquezas ao ponto de o indivíduo deixar de poder decidir por e sobre si próprio.

Ora, o primeiro ponto justifica a proximidade de termos diferentes: o liberalismo e a democracia. A classe política, nas suas várias ideologias, por estar mandatada para agir a título público, deve desenvolver em diálogo as hipóteses e estudar o equilíbrio entre os limites que o Estado não deve, nem pode, ultrapassar. Estes limites não são exactos, nem definitivos, e é importante que exista uma voz liberal capaz de questionar oportunamente a promiscuidade entre o poder público e a imposição de uma moralidade. Antes de obedecerem a ideologias, estes limites dizem respeito à sociedade sobre a qual se pronunciam, aos seus actores, às suas vontades e às suas tradições. Nestes dois últimos elementos, encontramos, desde logo, os argumentos para solidificar posições que extravasam o liberalismo, desde o socialismo democrático à direita conservadora, passando pela social-democracia e pela democracia-cristã.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto ao segundo ponto, o liberal vê o Estado através das suas várias formas de acção, bem mais além que a legislação. Através de programas públicos, de incentivos fiscais ou de entidades reguladoras, o Estado pode defender a Virtude do indivíduo através da sua capacitação, sem proibir o que o enfraquece. Este enfraquecer, para quem leva a Política como um exercício empresarial de maximização do lucro, deve ser coercivamente reprimido, tal qual um sonho de Huxley. Para quem veja a Política à luz de outros valores, esta lógica incrementalista revela ser um caminho inclinado para um totalitarismo do perfeito, do correcto e do esterilizado.

Claro, há limitações teóricas e outros desenvolvimentos na prática, mas creio serem estas as três fases do problema dos liberais: 1) o liberal não consegue provar o seu ponto a quem não queira ser dono do seu destino e queira alienar-se a uma entidade patriarcal, como o Estado; 2) o liberal vai recorrentemente frustrar-se por ter de fazer de advogado do diabo; 3) e o liberal vai perceber que está inserido num espaço de debate em que várias visões se pronunciam e do qual ele não é dono. Por um lado, o liberal terá de fazer o trabalhoso exercício de escapar aos vícios do neoliberalismo, salvando o mercado do Estado, mas também das empresas, e protegendo o indivíduo do Estado, mas também da sua atomização. Por outro, terá de questionar honesta e certeiramente não a legitimidade, mas os limites da acção do Estado na sociedade e no indivíduo, sendo a única voz com esta responsabilidade vital numa democracia.

O problema dos liberais é que são eles quem defende uma concepção de liberdade política, não apenas como conteúdo moral, mas como tabuleiro no qual esta mesma moralidade pode existir. Desta ideia, resultam as noções de que não há um modo de vida perfeito para todos e de que um país não é apenas o seu Estado. Antes do Estado, um país é constituído pelos seus grupos sociais, famílias, igrejas, movimentos, clubes, teias de relações e, fundamentalmente, é feito dos vícios e virtudes das suas gentes. A defesa de uma existência ambivalente para o indivíduo, boa e má ao mesmo tempo, é o grande problema dos liberais. Talvez, até, o grande problema de todos nós.