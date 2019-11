Miguel Pinto Luz quer ir ao conselho nacional do PSD, mas precisa de convite

O candidato à liderança do PSD, Miguel Pinto Luz, quer ir ao próximo conselho nacional do PSD, que se realiza dia 8 de Novembro em Bragança, apresentar os eixos estratégicos da sua candidatura. Os estatutos do partido permitem-no, mas só por convite.

“O PSD, desde a sua fundação, sempre se pautou por regras democráticas. Nunca a divergência de opiniões abalou os procedimentos abertos, transparentes e plurais ao nível da organização interna do partido. Sendo assim, seria absolutamente natural e desejável, que todos aqueles que já manifestaram a firme intenção de se candidatarem à presidência do partido, pudessem falar aos conselheiros nacionais na próxima reunião de dia 8 em Bragança”, escreveu o vice-presidente da Câmara de Cascais na sua página do Facebook.

“Esta participação, que espero ver concretizada em convite, decorre da melhor tradição democrática de que todos nos orgulhamos no PSD”, acrescentou Pinto Luz, cuja intenção é aproveitar a oportunidade para apresentar aos conselheiros nacionais os eixos estratégicos da sua candidatura.

Mesmo não sendo conselheiro nacional, Miguel Pinto Luz pode fazer uma intervenção desde que a Mesa do Conselho Nacional o convide, submeta uma proposta nesse sentido e aquela seja aprovada.

Em Janeiro, quando Rui Rio submeteu ao conselho nacional uma moção de confiança, Luís Montenegro mostrou desejo de participar na reunião e até se manteve próximo do hotel onde o encontro se realizou, mas a sua presença não se concretizou.