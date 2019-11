CDS reapresenta lei do lobbying que PSD ajudou a chumbar e desafia Rio a vir a jogo

Alguns meses mais cedo do que na legislatura passada, o CDS decidiu pôr em cima da mesa, de novo, a legalização do lobbying. Os centristas entregaram no Parlamento um projecto de lei que recupera a versão final que pretendiam aprovar em Julho com os socialistas e que incorpora as alterações pedidas por Marcelo na sua declaração de veto. O CDS desafia assim Rui Rio a vir a jogo, uma vez que foram os sociais-democratas que há quatro meses deram um passo atrás porque o presidente do PSD considerou que “legislar [sobre este tema] em cima das eleições é demagogia”. Centristas e socialistas ficam agora nas mãos de Rui Rio.

Continuar a ler