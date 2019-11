Ser Voluntário… na Para Onde?

Área Geográfica: Lisboa, Porto e Internacional

Tema: Vários

A Para Onde? é uma associação sem fins lucrativos, que se formalizou no final do ano de 2016, com vista à promoção da cooperação, diálogo, transformação social e tolerância através do voluntariado, juntando pessoas em iniciativas de voluntariado internacional e local.

Relativamente ao voluntariado Iinternacional, a Para Onde é o parceiro português da rede de voluntariado internacional Service Civil International, uma rede apoiada pela UNESCO e criada com o objectivo de promover uma cultura de paz através da organização de programas de voluntariado internacionais. Desde 2017, apoiaram mais de 660 voluntários em experiências de voluntariado internacional nas mais diversas áreas: educação, apoio comunitário, protecção ambiental e animal, saúde, empoderamento de mulheres, artes, desporto, apoio a migrantes e refugiados, etc.

No que diz respeito a voluntariado nacional, importa destacar o ATL da empatia e os campos da empatia. O primeiro nasceu, por um lado, da necessidade de voluntários por parte de associações locais pequenas que prestam apoio contínuo e muito próximo da comunidade onde estão inseridas e, por outro lado, do interesse e da motivação de muitos voluntários com e sem experiência internacional, dispostos a fazer voluntariado em Portugal. Assim, estabeleceram parcerias com algumas associações locais, em Lisboa e no Porto, que precisam de voluntários motivados, pró-activos, mas acima de tudo que se comprometam por um período regular.

Os campos da empatia têm a duração média de 10 dias, nas quais participam voluntários estrangeiros e membros da comunidade local que trabalham em conjunto para levar a cabo uma determinada intervenção social. Para cada campo de voluntariado são definidas de forma participada as necessidades de uma comunidade socialmente vulnerável.

Qual o impacto da Para Onde?

Em 2018, a Para Onde foi a organização de envio de 381 voluntários, tendo os voluntários realizado 194 programas de curta duração e 187 programas de longa duração.

Como posso ajudar?

participação em projectos de voluntariado internacional disponibilizados pela Para Onde?;

participação no ATL da empatia, assumindo um compromisso de voluntariado regular;

apoio através da angariação de géneros para parceiros da Para Onde? numa iniciativa promovida pela mesma, no próximo dia 3 de Dezembro, no âmbito do Giving Tuesday.

O que precisam de mim?

A disponibilidade depende da duração dos programas de voluntariado. Os interessados no ATL da empatia devem comprometer-se por um período regular (idealmente, uma vez por semana).