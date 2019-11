Famílias há muitas

Não esperava outra coisa de António Barreto no P2 do PÚBLICO de ontem sobre a família que praticamente hoje não existe. Existem famílias e tanto na escola como na vida em sociedade o facto de termos muitas organizações de família diferentes torna muito difícil e às vezes impossível educar os filhos dessas mesmas famílias. Seria muito útil que pais e mães lessem este longo artigo para se consciencializarem da dificuldade que professores e muitos outros profissionais têm na instrução e na educação das crianças que lhes são confiadas. O Ministério da Educação não tem qualquer possibilidade, nos moldes actuais, para actuar no sentido de se debruçar com um mínimo de cuidado sobre este problema como sobre outros. A não ser que consigam inventar um Ministério da Educação absolutamente novo para o século XXI. É que este ainda está no século XIX. Parabéns António Barreto.

Carlos Borges Simão, Torres Novas

Nuno Melo estará bem?

Quando Nuno Melo [em entrevista à TSF] compara Marcelo Rebelo de Sousa com André Ventura invocando a qualidade de comentador de um e de outro está a dizer a todos nós que não está, no momento, nas melhores condições para fazer análises políticas. Então todo o passado de Marcelo Rebelo de Sousa como professor e político não conta? Alguém bem intencionado e verdadeiro poderá afirmar o que Nuno Melo disse? Por estas e outras ficamos a entender, cada vez mais que Nuno Melo não estará tão distante de André Ventura como parece. Há comparações que não podem ser feitas. Haja juízo.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Contra o chumbo, marchar, marchar!

Assistimos à enésima arremetida ministerial contra as retenções no ensino básico. A redução espectacular dos chumbos que se verificou desde que Brandão Rodrigues é ministro não basta, queremos mais, queremos melhor! Enquanto houver uma retenção que seja, descanso e auto-satisfação não serão opções. Novos estudos fornecem velhas conclusões: a retenção é selectiva, é precoce e cumulativa, levando na enxurrada do insucesso os filhos de famílias mais pobres, menos estruturadas e com menor capacidade de acesso a bens culturais. Haja esperança, até ao final desta legislatura o salário mínimo aumentará para 750 euros.

Velhas conclusões sugerem velhas soluções: acompanhamento individualizado, sistematização de programas e currículos, envolvimento activo dos diferentes actores educativos mas, sobretudo, apostar no empenho de professores e directores escolares reforçando a sua autonomia. Desta vez é que é! Nas salas de aula continuarão a reunir-se turmas demasiado numerosas, os programas e currículos serão, como sempre, extensíssimos e desajustados, e a carga burocrática do trabalho dos professores continuará kafkiana.

Não obstante, no final da legislatura os resultados serão animadores, verificar-se-á que as taxas de retenção diminuíram, que o abandono escolar recuou e o ministro poderá sorrir, confiante de ter realizado um bom trabalho. Verificar se a luta contra a ignorância e a estupidez teve sucesso será algo mais difícil de avaliar e não interessa a (quase) ninguém.

Rui Silvares, Cova da Piedade