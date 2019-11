A República Bolsonariana da Nova Venezuela

Algures durante a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder fiz nestas páginas uma previsão que depois me foi frequentemente atirada à cara por apoiantes do atual Presidente brasileiro: que Bolsonaro faria mais por aproximar o Brasil de ser “uma segunda Venezuela” do que aquilo que tinham feito Lula e Dilma em quinze anos de presidências do Partido dos Trabalhadores. Durante todos estes meses anotei mentalmente que haveria de voltar ao tema ao fim de um ano de presidência de Bolsonaro, para ver como a minha profecia se tinha saído.

