Roménia já tem novo Governo que pode designar comissário europeu

O primeiro-ministro romeno, Ludovic Orban, conseguiu luz verde do Parlamento para o seu Governo minoritário, na votação da moção de confiança a que teve de se submeter esta segunda-feira. Desta forma, a Roménia poderá desbloquear o processo de nomeação de um novo comissário europeu.

O liberal Orban conseguiu 240 votos – precisava de pelo menos 233 para passar. Alguns deputados social-democratas deverão ter votado no seu Governo.

Viorica Dancila, a primeira-ministra social-democrata que se mantinha em funções interinamente, depois de o executivo que chefiava ter sido derrubado com uma moção de censura liderada pelo Partido Liberal, de Orban, a 10 de Outubro, tinha nomeado um novo comissário, Victor Negrescu, antigo ministro de 34 anos, para substituir Rovana Plumb, que esteve envolvida em vários casos de corrupção.

Mas Ursula von der Leyen, presidente eleita da Comissão Europeia, expressou dúvidas sobre a legitimidade deste comissário designado. Negrescu é um ex-ministro dos Assuntos Europeus e ex-membro do Parlamento Europeu. Os sociais-democratas ganharam as últimas eleições, em 2017, e deram passos que preocuparam a UE, por serem contrários ao Estado de Direito, nomeadamente modificações na legislação relativa à corrupção e afastamento de juízes e procuradores do Ministério Público. Houve uma vaga de enormes manifestações contra o Governo. Aplicaram políticas de aumento dos ordenados que fizeram crescer o défice romeno.

A instabilidade política romena tem sido assim um dos factores que contribui para o atraso da constituição da equipa de comissários de Von der Leyen. Ludovic Orban comprometeu-se a designar um novo nome para a Comissão Europeia na terça-feira.

A 10 de Novembro realiza-se a primeira volta das eleições presidenciais na Roménia.