Nove hotéis portugueses disputam excelência em Londres

Os prémios de excelência da Condé Nast Johansens para 2020 são conhecidos hoje, numa cerimónia em Londres, e entre os finalistas há nove portugueses, distribuídos por oito categorias.

O Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort concorre para melhor hotel para Conferências e Reuniões, em que se destacam “os novos e encantadores quartos com vista para o mar”, enquanto o Palácio Estoril Hotel, Golf & Spa, que constitui toda “uma experiência de mimos”, lê-se no site, se encontra entre a short list dos melhores Hotéis com Spa.

Na categoria dos melhores Recém-chegados ou Regressos está o The Albatroz Hotel que, considera a Condé Nast, se destaca pelos “quartos recuperados da casa antiga, decorados com cores suaves” ou pelos “fabulosos chuveiros”. É também no distrito de Lisboa que se encontra o candidato a melhor Valor de Luxo: The Vintage Hotel & Spa, com “os quartos relaxantes, decorados com belos esquemas de cores”.

Para a melhor Experiência de Refeição há que voltar a rumar ao Algarve, onde o Vila Joya Home, Restaurant & Spa é uma instituição, valendo-se da beleza “da sua localização”, mas também “do fabuloso restaurante com duas estrelas Michelin”.

Já o melhor Hotel de Campo encontra-se na região Norte: o Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel destaca-se, afirmam, pela “localização incrivelmente pacífica”, onde se tem “a oportunidade de comer, beber e relaxar em grande estilo”. Para o melhor Hotel Urbano, dá cartas o lisboeta Olissippo Lapa Palace Hotel, com serviços de excelência e uma decoração opulenta.

Mas é na categoria do Prémio do Leitor que Portugal mais brilha, com duas unidades a concurso: o açoriano Terra Nostra Garden Hotel, de “ambiente místico e mágico”, e o Santiago de Alfama Hotel, um “palácio reencarnado do século XV”, com um “fantástico pequeno-almoço”.