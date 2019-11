Propostas de leitura para comer, beber e viajar

Cozinha Vegetariana rápida e prática

Este é o sexto livro da série Cozinha Vegetariana – 100% vegetal, de Gabriela Oliveira. As cem receitas que o constituem pretendem “demonstrar o quão fácil e acessível pode ser a cozinha vegetariana”. São práticas, económicas, rápidas de confeccionar e “deliciosas”, promete a autora. Todas elas são vegan e há opções sem glúten.

Ao longo destas páginas encontrará receitas para qualquer altura e ocasião, ideias para pequenos-almoços, snacks e lanches criativos (como por exemplo bolachas de coco e frutos secos, omeletes de aveia e croquetes de tremoço), sugestões nutritivas de pratos principais, sopas e saladas (filetes de tofu com alga nori, noodles de arroz com feijão preto e creme cítrico de lentilhas), e ainda sobremesas para “adoçar ocasiões especiais” (tarte caramelizada de pêra e bolo de café e noz).

Mas antes de apresentar todos estes pratos, há um capítulo inteiro só de dicas de preparação e conservação dos mais variados ingredientes, tais como leguminosas, cereais, cogumelos, algas, tofu, enchidos vegetais, entre outros. Neste capítulo ainda fica a saber quais as principais fontes de proteína e minerais de origem vegetal.

Cozinha Vegetariana Rápida e Prática

Gabriela Oliveira

Arte Plural Edições

18,80 euros

Sabores do Viajante

“Este livro é para todos. Para os amantes de viagens, para os amantes de cozinha, para pessoas inexperientes e para chefs que dominam todas as técnicas”, pode ler-se na capa deste Sabores de Viajante, de Daniela Ricardo.

A autora já viajou pelos mercados dos quatro cantos do mundo e nesta obra decidiu conjugar a experiência pessoal das suas viagens com as receitas que descobriu pelo caminho. Elegeu o Butão, a Argentina, o Japão, a Indonésia, a Itália e Portugal para dar vida e sabor ao seu livro. Aborda os países e as cidades que visitou nos mesmos, oferece dicas e sugestões e ainda apresenta curiosidades e uma série de sabores locais. Por exemplo, no Butão pode saborear milho tostado e salada de pepino. Já na Argentina o pão de banana e um waffle salgado com carpaccio de beterraba são populares iguarias. Poderá aprender a fazer a panqueca japonesa Okonomiyaki. E o capítulo sobre a Indonésia ensina essencialmente a fazer molhos, “que são uma parte fundamental da gastronomia balinesa”, escreve Daniela na introdução aos sabores balineses.

Sabores do Viajante

Daniela Ricardo

Chá das Cinco

18,80 euros

O Vinho Sentido - sem descrever aromas ou atribuir pontuações

Neste livro, Virgílio Loureiro e Manuel Malfeito Ferreira desafiam-nos a questionar o método tradicional de provar vinho. Demonstram a ineficácia da prova tradicional de vinhos e fazem-no através de uma retrospectiva histórica do método da prova, expondo como são feitas as provas, as avaliações e as próprias apreciações, tanto a gustativa, como a olfactiva e a visual.

Ao passo que demonstram as fragilidades do método tradicional, propõem um novo método de provar vinho que passa pelo reconhecimento das emoções que o vinho causa no provador. Pretendem que a emoção seja usada “como uma lente que permite à razão perceber melhor a realidade”, pode-se ler. Fundamentam a sua tese recorrendo à neurociência, à química dos aromas, à enologia, à história, à estética, à psicologia e à gastronomia.

Aqui pode, ainda, ficar a perceber melhor como funciona a harmonia dos vinhos com a comida e receber dicas de qual o vinho escolher para a acompanhar diversos pratos, algo que “não é fácil e muito menos consensual”.

O Vinho Sentido - sem descrever aromas ou atribuir pontuações

Virgílio Loureiro e Manuel Malfeito Ferreira

Plátano Editora

Preço: 16,90€

Analgésicos Naturais

É impossível viver sem sentir dor, seja ela interna ou externa, aguda ou crónica. Este é um manual que o pode ajudar a lidar com a dor mais facilmente e a alivia-la de forma segura e duradoura.

Aqui encontrará dietas, exercícios de respiração, técnicas anti-stress e massagens que podem ser “eficazes para as dores inflamatórias recorrentes”.

Para combater a dor é crucial manter uma dieta onde os alimentos acidificados sejam limitados, isto é, onde haja pouco consumo de carne, grande consumo de peixe e marisco e de versões integrais de pão, arroz e massa por exemplo, assim como do ananás, das romãs, das bananas e das castanhas que são alimentos com níveis baixos de acidez. Exercícios de respiração também funcionam como analgésicos, isto é, podem neutralizar a dor temporária e acalmar a dor crónica, combater a muscular e baixar os níveis de stress.

Aqui pode, ainda, ficar a conhecer como tratar especificas dores, como a dor de cabeça com infusão de matricária ou a dor de garganta com uma infusão de tomilho e mel.

Analgésicos Naturais

Yann Rougier e Marie Borrel

Arte Plural Edições

15,50 euros