O Jardim da Liberdade de Santarém vai transformar-se num Reino de Natal

O Jardim da Liberdade, em Santarém, vai ser transformado, de 22 de Novembro a 24 de Dezembro, num Reino de Natal, recebendo também a festa de Passagem de Ano, com Virgul, Iran Costa e o DJ African Groove.

O programa para a época de Natal e a Passagem de Ano em Santarém, apresentado esta segunda-feira em conferência de imprensa, começa às 18h do dia 22 “com a inauguração do Reino de Natal e das iluminações de rua e um espectáculo de patinagem no gelo”.

No Jardim da Liberdade vão ser instaladas tendas com pista de gelo natural e snowtubbing (rampa de gelo), escalada, slide, arborismo (escalada em árvores), insufláveis, renas, globo de neve, um palco, bar/"lounge”, bem como o “mercadinho do reino”, estando agendadas iniciativas como musicais da Disney, concertos com coros, tunas, bandas e o Conservatório de Música de Santarém.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, destacou que a iniciativa, a par da comemoração desta época, visa incentivar quem vive e visita Santarém neste período a fazer as suas compras no centro histórico, convidando os comerciantes a alargarem os horários de abertura dos seus estabelecimentos.

O autarca afirmou que o investimento nesta iniciativa “é para aumentar ano após ano”, com o objectivo de conseguir tornar-se um pólo de atracção a nível regional.

Organizado pela Câmara e pela empresa municipal Viver Santarém, a iniciativa conta com um conjunto vasto de parceiros e patrocinadores, destacou a vereadora com o pelouro da Cultura, Inês Barroso, salientando que apenas o acesso à pista e à rampa de gelo tem um acesso pago (2,50 euros), sendo as restantes actividades, incluindo o “comboio do reino”, gratuitas.

Além da tenda principal, será instalada uma “tenda secundária”, onde funcionará o “mercadinho do reino”, ficando no exterior a “casa do Pai Natal” e um espaço para street food (comida de rua).

Numa loja do centro histórico será possível visitar “o maior presépio do Ribatejo”.

Entre os espectáculos agendados contam-se os das tunas Académica da Escola Superior de Educação de Santarém e da UTIS -Universidade da Terceira Idade, dos Coros de Vale da Pinta e do Círculo Cultural Scalabitano, O Pantufa e o Ernesto e a magia do pequeno-almoço, pelo Veto Teatro Oficina, O Comboio do Martinho, pela associação Aqui Há Gato, concertos de Natal pelo Conservatório de Música de Santarém e as sociedades filarmónicas do Xartinho de Alcanede e da Gançaria.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Animação de rua, pinturas faciais, workshops, Noite de Magia com Manuel Barata, patinagem artística, o musical Génio da Lâmpada, o Desfile de Natal das Escolas, espectáculo musical da APPACDM de Santarém, lançamento do livro Catrapum, aqui vai mais um!, de Rosa Montez e Sofia Ambrósio, um concerto com o Avô Cantigas, o desfile de Pais Natais Motards e o XmasBike, passeio de bicicletas pelo centro histórico, são outras iniciativas agendadas.

A festa na noite de 31 de Dezembro de 2019 para 1 de Janeiro de 2020 vai acontecer no Jardim da Liberdade, começando às 23h, com Iran Costa. O concerto de Virgul, às 00h30, segue-se a meia hora de fogo-de-artifício, continuando a música, a partir das 2h, com o DJ African Groove.