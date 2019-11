Serviço da Cabify para empresas chega ao fim em Portugal

O serviço corporativo da Cabify deixará de estar disponível em Portugal a partir do dia 30 de Novembro. A notícia é avançada pelo Eco, que teve acesso a uma carta da empresa enviada aos gestores de frotas que deixa clara as dificuldades que a Cabify sofre no mercado português.

“Tendo em conta que não conseguimos encontrar a melhor forma para gerar o impacto de que gostaríamos, a partir de 30 de Novembro vamos deixar de operar em Lisboa e no Porto com o nosso serviço para empresas”, cita o jornal económico digital.

O Eco diz que a empresa está com dificuldades em atrair motoristas para o serviço corporativo, explicando que o longo tempo de espera “empurrou” muitos clientes para plataformas concorrentes. Estes obstáculos serão os mesmos que a Cabify enfrenta no serviço para utilizadores comuns.

A empresa continuará a apostar nesta vertente de transporte em território espanhol, nas cidades de Barcelona e Madrid.

A plataforma corporativa da Cabify sofreu uma renovação em Abril de 2018, com o objectivo de facilitar o pedido de transportes para clientes e colaboradores por parte das empresas, permitindo “o aumento dos níveis de produtividade e de eficiência das empresas”.