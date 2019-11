Mais de 15 mil habitações licenciadas em construções novas até Agosto

O número de licenças para habitações em construções novas entre Janeiro e Agosto de 2019 foi de 15.318, o que significa um crescimento de 15,3%, face ao mesmo período de 2018. Os dados foram apresentados esta segunda-feira pela Síntese Estatística da Habitação da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Até ao final de Agosto deste ano, foram, ainda, licenciadas 10.836 obras de construção e reabilitação de edifícios habitacionais pelas câmaras municipais. Este número corresponde a um crescimento de 8,6% (mais 862 obras) em termos homólogos.

Também o consumo de cimento no mercado nacional teve um grande aumento em 2019, crescendo 16,1% nos primeiros oito meses do ano quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Em Agosto de 2019, o valor chega quase às 2,2 milhões de toneladas, sendo que o valor total em 2018 foi de 2,8 milhões.

No que se refere ao crédito à habitação, concedido pelas diversas instituições financeiras, registou-se um aumento de 5,7%, em termos homólogos acumulados até ao final de Agosto, chegando aos 6873 milhões de euros. Porém, apesar deste crescimento, o valor global do crédito acumulado concedido pelos bancos para habitação cresceu apenas 0,2%. Já o crédito concedido a empresas continua a decrescer, tendo registado, em Agosto deste ano, menos 9,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Segundo a AICCOPN a avaliação bancária na habitação atingiu em Agosto os 1288 euros por metro quadrado, o que corresponde a um aumento de 7,7%, em termos homólogos. Dados mais recentes do INE demonstram que, em Setembro, este valor atingiu um novo máximo: 1299 euros por metro quadrado, mais 11 euros do que no mês anterior.

A região mais destacada em território nacional é a Região Autónoma da Madeira, onde o número de fogos licenciados em construções novas entre Setembro de 2018 e Agosto de 2019 totalizou 338, isto é, um aumento de 21,6% face aos 278 alojamentos licenciados nos 12 meses anteriores (Setembro de 2017 a Agosto de 2018). A avaliação bancária na Madeira em Agosto de 2019 cresceu 6% em termos homólogos, chegando assim a 1427 euros por metro quadrado. Porém, em Setembro, a avaliação bancária na Madeira voltou a descer, registando -1% (dados do INE).