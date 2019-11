Portugueses com vitórias tranquilas no Europeu

Seis duplas femininas e cinco masculinas apuradas para os 16-avos-de-final. Sem surpresa, no arranque da 1.ª edição do EPA European Championships os jogadores portugueses que competem na competição de duplas do Europeu que se está a realizar no Lisboa Racket Centre não tiveram grandes problemas para ultrapassarem os primeiros obstáculos. O único par português que ficou de fora da competição foi a dupla formada por Pedro Araújo e Miguel Deus, que na 2.ª ronda perdeu contra João Magalhães e Bernardo Bastos.

Para hoje está marcado o início da competição entre países – em masculinos Portugal defronta a Irlanda, em femininos a Alemanha -, mas no primeiro dia do EPA European Championships os jogadores portugueses que estão a disputar a competição de duplas confirmaram o favoritismo.

No quadro masculino, três pares disputaram a 1.ª ronda (João Magalhães/Bernardo Bastos, Pedro Araújo/Miguel Deus e Diogo Schaefer/João Bastos), enquanto Vasco Pascoal/Miguel Oliveira, Diogo Rocha/Sebastião Mendonça e Ricardo Martins/Francisco Neves tiveram entrada directa nos 32-avos-de-final.

O apuramento mais difícil acabou por ser o de Schaefer e João Bastos, que garantiram um lugar nos “16-avos” após afastarem os belgas Jérémy Gala e Nick Braet, por 6-4 e 7-5. Pedro Araújo e Miguel Deus acabaram por ser os únicos que perderam no primeiro dia, mas defrontaram outra dupla portuguesa: João Magalhães e Bernardo Bastos ganharam por 7-6 e 6-2.

Na competição feminina de duplas, ainda não há baixas na equipa portuguesa. As 12 jogadoras nacionais em prova apenas jogaram na 2.ª ronda, e não houve nenhuma surpresa. As segundas cabeças-de-série Sófia Araújo e Ana Catarina Nogueira cederam apenas um jogo contras a dinamarquesas Pederson e Norregaard (6-0 e 6-1), enquanto pelos mesmos parciais Bárbara Ribeiro e Joana Brites eliminaram as irlandesas O'Reilly e Cunningham, e Catarina Vilela e Bárbara Ferreira derrotaram as finlandesas Lindberg e Kuusniemi. Ainda mais fácil foi a vitória de Patrícia Ribeiro e Margarida Fernandes – duplo 6-0 contra as irmãs checas Zemanová.

Igualmente acessível foi o apuramento de Kátia Rodrigues e Diana Silva (6-2 e 6-0 contra uma dupla alemã) e de Catarina Almeida e Leninha Medeiros (6-2 e 6-1 frente a um par de finlandesas).

Competição masculina

1.ª ronda:

Diogo Schaefer/João Bastos-Guillaume Crasson/Jérôme Peeters: 6-2 6-2

Pedro Araujo/Miguel Deus-Jonas Messerschmidt/Johannes Lindmeyer: 6-1 e 6-4

João Magalhães/Bernardo Bastos-Patrick Wagner/David Granzer: 6-0 6-0

32-avos-de-final:

Miguel Oliveira/Vasco Pascoal-Olli Marjamäki/Henrik Sillanpää: 6-1 e 6-0

Ricardo Martins/Francisco Neves-Olle Andersson/Gustav Eriksson: 6-0 6-1

Diogo Rocha/Sebastião Mendonça-Giovanni Bos/Sten Richters: 6-2 e 6-3

Diogo Schaefer/João Bastos-Jérémy Gala/Nick Braet: 6-4 e 7-5

Pedro Araújo/Miguel Deus- João Magalhães/Bernardo Bastos: 6-7 e 2-6

16-avos-de-final

Ricardo Martins/Francisco Neves-Maciej Naduk/Jakub Slowinski

Diogo Schaefer/João Bastos-Daniel Windahl/Pablo Figueroa

Miguel Oliveira/Vasco Pascoal-Fabian Schmidt/Daniel Lingen

Diogo Rocha/Sebastião Mendonça-Viktor Stjern/Pierre Bonfré

João Magalhães/Bernardo Bastos-Alejandro Granados/Martín Piñeiro

Competição feminina

32-avos-de-final

Catarina Vilela/Bárbara Ferreira-Natalia Lindberg/Inka Kuusniemi: 6-0 e 6-1

Sofia Araújo/Ana Catarina Nogueira-Pernille Pedersen/Line Irby Norregaard: 6-0 e 6-1

Kátia Rodrigues/Diana Silva-Antonia Flosbach/Katrin Bäcker: 6-0 e 6-2

Catarina Almeida/Leninha Medeiros-Ella Leivo/Suheil Lizana Rojas: 6-2 e 6-1

Patrícia Ribeiro/Margarida Fernandes-Adélia Zemanová/Anna Zemanová: 6-0 6-0

Bárbara Ribeiro/Joana Brites-Grace O'Reilly/Fiona Cunningham: 6-1 e 6-0

16-avos-de-final

Catarina Almeida/Leninha Medeiros-Baharak Soleymani/Antonette Andersson

Catarina Vilela/Bárbara Ferreira-Kátia Rodrigues/Diana Silva

Patrícia Ribeiro/Margarida Fernandes-Bárbara Ribeiro/Joana Brites

Sofia Araújo/Ana Catarina Nogueira-Maren Tiedjen/Inken Breyer