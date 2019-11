Bruno Lage: “Quem perde os dois primeiros jogos, já não pode perder mais”

Depois de ter entrado na fase de grupos da Liga dos Campeões com duas derrotas, o Benfica deixou de ter margem de manobra para errar e tem de ter a vitória como única meta possível nesta terça-feira, em Lyon. “Numa competição tão curta, quem perde os dois primeiros jogos já não pode perder mais. O nosso objectivo desde o início é fazer uma Liga dos Campeões à dimensão do historial do clube. Queremos vencer o jogo, é nosso objectivo”, assumiu nesta segunda-feira o técnico “encarnado”.

Duas semanas depois do triunfo na Luz frente ao Lyon que deu os três primeiros pontos às “águias” neste Grupo G, Lage espera um “jogo semelhante” neste segundo confronto com a equipa francesa, mas com algumas diferenças: “Espero um jogo semelhante. Passaram alguns dias e alguns jogos e sentimos algumas alterações nas dinâmicas ofensivas do Lyon. Espero um jogo competitivo, como todos os jogos deste grupo. Temos de mostrar a força do nosso colectivo, ser uma equipa colectiva para vencer, que é o nosso objectivo, ambição e exigência.”

Sem dar grandes pistas sobre quem irá jogar amanhã, nomeadamente sobre quem irá jogar no ataque, Lage apenas disse que estão todos preparados entre “as quatro ou cinco soluções” que fizeram a viagem para Lyon, sendo uma delas Raul de Tomás, o avançado espanhol que tem estado fora da equipa nas últimas semanas. “Vejo o Raul tranquilo. Quando não se marca golos, e tendo isso como tema, pode influenciar um ou ou outro comportamento. No treino vi-o ele e o Seferovic a fazer exercícios de finalização e toda a gente a trabalhar para estar preparado”, frisou o técnico.