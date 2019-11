Belenenses SAD bate Paços de Ferreira no Jamor

O Belenenses SAD venceu esta segunda-feira, no Estádio do Jamor, o Paços de Ferreira, por 1-0, em partida relativa à 10.ª jornada da I Liga, ascendendo provisoriamente ao 11.º lugar da classificação, com 11 pontos.

Os pacenses cederam a quatro minutos dos 90, após corte incompleto do estreante Jorge Silva, permanecendo em posição de descida, no penúltimo lugar, com 5 pontos.

O colombiano Cassierra decidiu o encontro dois minutos depois de ter substituído Licá, marcando em lance infeliz do lateral direito dos “castores”, chamado a jogo para render o lesionado André Micael, o que obrigou Pepa a colocar Bruno Santos no eixo da defesa, com os riscos inerentes à adaptação.

O Belenenses SAD voltou a vencer em casa, depois de ter superado o Desp. Aves, último classificado, rectificando a goleada (5-0) averbada em Guimarães, na jornada anterior.