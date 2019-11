Prémios EMA da MTV distinguem Rosalía, Taylor Swift e Billie Eilish

As cantoras Rosalía, Taylor Swift e Billie Eilish foram distinguidas no domingo em Sevilha, Espanha, nos prémios europeus de música (EMA) do canal de televisão MTV, numa edição que premiou ainda, pela primeira vez, cinco jovens activistas.

Apesar de não terem estado presentes em Sevilha, as cantoras norte-americanas Taylor Swift e Billie Eilish – que em 2020 actuarão em Portugal – venceram dois prémios cada uma. Taylor Swift conquistou os prémios de Melhor Artista dos Estados Unidos e Melhor Vídeo com Me!, e Billie Eilish venceu nas categorias de Revelação e Melhor Canção, com Bad Guy.

A artista espanhola Rosalía, que actuou na cerimónia acompanhada de mais de 50 bailarinos, venceu o prémio de Melhor Colaboração por conta da parceria com J Balvin em Con Altura.

Numa noite em que foram entregues mais de uma dezena de prémios – e que contou, entre os convidados, com a presença de Cristiano Ronaldo e da sua namorada Georgina Rodríguez –, destaque ainda para o domínio feminino, com Halsey a ser eleita a melhor artista pop, Nicki Minaj a vencer no hip hop e FKA Twigs como artista alternativa.

Esta foi uma edição ainda de reconhecimento do luso-canadiano Shawn Mendes, eleito o melhor artista da noite, enquanto os Green Day venceram na categoria de rock e Martin Garrix na de música eletrónica. Já os sul-coreanos BTS ganharam o prémio de melhor grupo ao vivo.

Nos prémios regionais, atribuídos por cada canal MTV presente em vários países, o músico Fernando Daniel foi eleito o melhor artista português pela MTV Portugal.

Pela primeira vez, a MTV atribuiu o EMA Generation Change Award, um prémio para reconhecer o “trabalho desenvolvido por activistas originais e destemidos e jovens líderes que estão a fazer, efectivamente, a diferença no mundo através da música, storytelling e inovação”. Foram distinguidos Xiuhtezcatl ‘X’ Martinez, Sonita Alizadeh, Mohamed Al Jounde, Hauwa Ojeifo e Ellen Jones.

O músico britânico Liam Gallagher, dos Oasis, recebeu o prémio Ícone Rock.