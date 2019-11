Gonçalo Byrne doa acervo com mais de 160 projectos à Casa da Arquitectura

O arquitecto Gonçalo Byrne vai doar um acervo pessoal composto por 160 projectos à Casa da Arquitectura, em Matosinhos, anunciou a entidade, que irá formalizar a doação numa cerimónia marcada para sábado, 9 de Novembro.

O acervo irá juntar-se a projectos que a Casa da Arquitectura já acolheu desde a inauguração, há dois anos, doados, nomeadamente, por Eduardo Souto de Moura – cujo acervo está actualmente em exposição –, João Álvaro Rocha, Pedro Ramalho, Francisco Melo e Jorge Gigante.

Gonçalo Byrne é autor, entre outros, dos projectos da Reitoria da Universidade de Aveiro, do Instituto de Ciências Aplicadas e Tecnologia, em Lisboa, da remodelação de vários espaços do Teatro Nacional D. Maria II, também na capital, do Museu do Mosteiro de Alcobaça, do Museu Industrial da Baleia, nos Açores, do Teatro Municipal de Faro, ou da Cité de La Musique em Genebra, na Suíça.

Fonte da Casa da Arquitectura indicou à agência Lusa que o conjunto de projectos – criados desde os anos 1990 até à actualidade – apresenta diferentes tipologias, desde habitação a planeamento, arquitectura de interiores, equipamentos urbanos, reabilitação e requalificação urbanística, laboratórios, universidades, localizados em Portugal e no estrangeiro.

Nascido em Janeiro de 1941, em Alcobaça, o arquitecto Gonçalo Byrne estudou na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL) e constituiu gabinete próprio em regime exclusivo a partir de 1975. Fundou o gabinete GB Arquitectos em 1991, e formou, com o arquitecto Manuel Aires Mateus, o gabinete GBMM Arquitectos Associados, em 1993. Desde 1970, é membro da Ordem dos Arquitectos e, desde 2008, Membro da Ordem dos Arquitectos da Província de Vicenza, em Itália.

Byrne pertenceu à Direcção da Secção Portuguesa da União Internacional de Arquitectos, tendo sido delegado em assembleias mundiais e congressos desta organização. Foi director do Jornal Arquitectos entre 1985 e 1987, e tem obras (e trabalhos teóricos editados em publicações nacionais e estrangeiras) em Alcobaça, Aveiro, Braga, Cascais, Coimbra, Évora, Funchal, Lisboa, Jesolo (Itália) e Lovaina (Bélgica). Foi distinguido com Prémio Piranesi “Prix de Rome”, em 2014.

A cerimónia de doação vai decorrer no sábado, às 16h00, no Arquivo da Casa da Arquitectura, e é de entrada livre.