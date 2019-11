“As pessoas falam sempre de África como sendo outro lugar, mas África faz parte do mundo”

Apesar de a biografia constante do seu sítio oficial fazer referência a populações de herança “mista”, dir-nos-á, quando conversamos sobre as suas origens, que não reconhece tal coisa. Quando conversamos sobre o Budo e, por arrasto, das “artes marciais” das quais é apresentado como sendo um religioso praticante, afirmará desconhecê-las. Obviamente que ninguém esperaria que, aos 85 anos, uma das lendas vivas da música mundial, figura maior do jazz americano e do Cape Jazz sul-africano, se preocupasse em escrever pelo seu punho as linhas da sua biografia oficial. Mais ainda tratando-se de alguém tão devoto do instrumento – é assim, aliás, que, educadamente, pedirá para se retirar. “Peço-lhe desculpa, mas agora tenho mesmo de voltar para o piano”.

