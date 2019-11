O triunfo da política anedótica

Regressei ontem a Portugal depois de cinco dias em Paris e pus-me logo a ler em ritmo acelerado os jornais que deixara para trás. A experiência foi bastante instrutiva – o que talvez não tivesse acontecido se, por exemplo, me fizesse acompanhar de um computador para seguir com regularidade a actualidade portuguesa. Não quis misturar sensações, informações e experiências, ocupando-me a desfrutar, por exemplo, três exposições verdadeiramente memoráveis: a de Francis Bacon, no Pompidou, a de El Greco, no Grand Palais (onde também se pode ver uma muito decepcionante retrospectiva de Toulouse Lautrec) e a da surpreendente e quase desconhecida fase figurativa de Mondrian, um dos maiores abstraccionistas, no museu Marmottan Monet (onde também pude matar saudades do próprio Monet, um dos meus impressionistas favoritos).

