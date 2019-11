Gustavo Cardoso: “A desinformação não vem de organizações maléficas como no 007”

No dia em que o Governo se apresentou no Parlamento para discutir o programa dos próximos quatro anos começou a circular no Twitter uma conta em que o ministro do Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, se apresentava à comunidade desta rede social e fazia as primeiras publicações. Poucos minutos após a sua criação, a conta somava dezenas de seguidores, incluindo vários jornalistas. Só algumas horas depois um membro da equipa de comunicação digital do Governo viria esclarecer que a conta era falsa. Comprovar-se-ia a intenção de manipulação do autor quando, no dia seguinte, a mesma conta se dizia da ministra da Cultura grega. Acabaria por ser eliminada pela equipa de Twitter várias denúncias depois.

