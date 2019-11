Reserva Natural do Estuário do Tejo<_o3a_p>

<_o3a_p> Ao acordo assinado entre o Estado e a ANA-Aeroportos de Portugal, antes da conclusão dos estudos ambientais para a transformação da Base Aérea n.º 6 na pretendida infra-estrutura aeroportuária no Montijo, soma-se a forma leviana de contornar anteriores decisões: Há cerca de quatro décadas, através do Decreto-Lei n.º 103/80, Diário da República, I Série, n.º 236, de 11.10.1980, Portugal aprovou a ratificação da Convenção Sobre a Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem, genericamente designada por “Convenção de Bona”, tornando-se assim um entre as seis dezenas de países que acordaram esta Convenção para preservar espécies e seu habitat, bem como desenvolver projectos conjuntos de investigação e monotorização. Pelo Aviso n.º 140/98 publicado no Diário da República, Série I-A, n.º 162, de 16.7.1998 (pp. 3418/3419) foi então divulgado que o Governo de Portugal depositara em 21.1.1981 o instrumento de ratificação da citada Convenção, concluída em Bona a 23.6.1979 e em vigor a nível internacional e para Portugal, desde 1 de Novembro de 1983.

Luísa Villarinho Pereira, Carcavelos

O “apeadeiro"

Depois de ler muitas opiniões e me ter há tempos já debruçado sobre o tema, quando falamos no que já ganhou publicamente estatuto de “apeadeiro aeroportuário”, vemos que Lisboa tem de facto um problema gravíssimo, no tocante às suas infra-estruturas aeronáuticas: o concessionário só se mostra disponível para suportar os custos do plano Montijo, e para qualquer outra alternativa o Estado não tem verbas disponíveis. Esta é a realidade, o resto são “conversas de tabacaria” (usando aqui as palavras do próprio primeiro-ministro, em pleno Parlamento) e são-no não por falta de suporte factual, ou mesmo técnico, mas, como disse, por falta de qualquer possibilidade de alocação financeira, mesmo que se construa o NAL (novo aeroporto de Lisboa) por módulos, noutro lado. Se tal fosse possível, há muito que se teria equacionado, já.

Carlos Gilbert, Porto

Infra-estruturas

Cada vez que se fala em construir um aeroporto, uma barragem, ou uma auto-estrada, temos “um coro” de pessoas e de grupos a tentar obstaculizar a construção do que esteja em vias de ser edificado. Agora é a “saga” do aeroporto do Montijo, já foi a da barragem do Tua.

O Montijo serve, não serve, mata aves, estraga o local, dá muito jeito, é o melhor preço/localização/qualidade, não é, devia ser mais ao lado, mais abaixo, mais à directa, mais à esquerda. Esquecemo-nos que não temos uns caminhos-de-ferro como deveríamos ter, destruímos o pouco que já tínhamos e nunca nestas últimas décadas quisemos optar à séria pelos comboios, e foi um grande erro. Tal como não há uma aposta empenhada nos transportes urbanos públicos!

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

