Um capítulo “trapalhão” numa União Europeia “complicada”

"Brexit"

Quatro eurodeputados britânicos ajudam-nos a compreender melhor o complexo processo de separação do Reino Unido. O retrato é não só o de um país espartilhado, mas também o de uma União Europeia a braços com um crescente movimento populista. Como pano de fundo, há dramas sociais reais e respostas cada vez mais difíceis de traduzir no preto e branco das resoluções comunitárias.