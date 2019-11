Voos desviados e dificuldades respiratórias: poluição em Nova Deli atingiu níveis “insuportáveis”

A crise de poluição que está afectar Nova Deli atingiu este domingo o seu nível mais alto, com mais de 30 voos a serem cancelados ou desviados enquanto o espesso manto de nevoeiro branco não dá tréguas. Desde sexta-feira que capital está em estado de emergência de saúde pública, depois de centenas de cidadãos se terem queixado de dificuldade em respirar.

Durante os últimos dias, os hospitais da cidade também reportam um aumento do número de pacientes que são diagnosticados com problemas respiratórios, infecções e ardor nos olhos. Foram distribuídas cinco milhões de máscaras e suspendidas todas as construções e lançamentos de fogo-de-artifício durante uma semana. As escolas foram também encerradas até terça-feira.

Este domingo, a qualidade do ar na capital indiana parece ter piorado e caído para níveis que não eram registados há vários anos. Para ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que os níveis de PM2.5 (pequenas partículas atmosféricas) que entram nos nossos pulmões não excedam os 25 microgramas por metro cúbico numa média de 24 horas, mas em algumas zonas da cidade, segundo revela o The Guardian, as medições chegaram aos 999 microgramas, muito acima dos 500 que já são considerados “muito graves”.

No Twitter, o chefe do governo da cidade, Arvind Kejriwal, disse que a poluição atingiu níveis “insuportáveis” e que as pessoas estão a sofrer sem culpa alguma por causa de um problema que parece estar a tornar-se numa tradição: a qualidade do ar piora todos os anos em Novembro, quando os estados vizinhos do Punjab e de Haryana realizam queimadas para limpar os campos. O fogo-de-artifício lançado na festa hindu do Diwali, celebrado a 27 de Outubro, agravou a situação. Acresce a poluição provocada pelo pó das milhares de construções e das fábricas, daí que estas tenham sido as três primeiras proibições e medidas tomadas pelo Governo para tentar mitigar a poluição.

A partir desta segunda-feira, os 20 milhões de veículos que circulam na capital indiana, outra das grande fontes de poluição, vão passar a ter mais regras: os carros com matrículas ímpares e pares só poderão entrar na cidade em dias alternados. Ainda assim, deverão ser preciso medidas mais extremas para que a qualidade do ar melhore de forma rápida e drástica. Segundo o diário britânico, algumas imagens de satélite mostram que só numa semana foram registadas mais de 3000 fogueiras em Estados vizinhos para queimar as sobras da agricultura.

A Índia tem no seu território 15 das 20 cidades mais poluídas do mundo, estimando-se que 700 milhões dos 1,33 mil milhões de indianos estejam expostos a níveis tóxicos de poluição.