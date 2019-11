“Reunião familiar” em Airbnb torna-se em festa com mais de cem pessoas que acaba com cinco mortos

A casa em Orinda, estado norte-americano Califórnia, que uma estudante universitária alugou para a noite de Halloween (31 de Outubro), tinha uma capacidade máxima de doze pessoas e estava registada na plataforma Airbnb. A estudante justificou o aluguer com uma suposta “reunião familiar”, mas nas redes sociais anunciou que ia dar uma festa. A lotação máxima da casa, conforme os proprietários listaram no Airbnb, era de apenas 12 pessoas, mas o que se seguiu foi digno de um filme: mais de cem pessoas apareceram, gerando um enorme ruído e incómodo para a vizinhança. E a festa acabaria com um tiroteio, do qual resultaram cinco mortos, relata a BBC.

Os disparos aconteceram por volta das 22h50. Os envolvidos relatam “uma cena caótica”, com “vários feridos e pessoas a fugir”, aos órgãos da impressa local. Nessa altura já os proprietários da casa tinham percebido, graças a imagens de videovigilância e a contactos dos vizinhos, que na sua vivenda estavam muito mais pessoas do que tinham permitido, e que dentro do imóvel havia tudo aquilo que tinham explicitamente proibido no anúncio no Airbnb: uma festa com armas e drogas.

O CEO do Airbnb, Brian Chesky, lamentou o incidente e anunciou a proibição temporária de festas em todas as casas alugadas na plataforma, garantindo criar uma equipa para reagir a casos como este e expulsar os utilizadores que quebrarem as regras.

Na frente política, o governador do Estado da Califórnia, Gavin Newsom, voltou a apelar a um maior controlo sobre a posse de armas após o mais recente tiroteio com múltiplas vítimas nos EUA.

We must do better, and we will. This is unacceptable. — Brian Chesky (@bchesky) November 2, 2019